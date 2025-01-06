Tuyển Kiến trúc sư Công Ty TNHH Kiến Trúc Sư Hồ Thiệu Trị & Cộng Sự - HTT Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Kiến Trúc Sư Hồ Thiệu Trị & Cộng Sự - HTT Group
Ngày đăng tuyển: 06/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/02/2025
Công Ty TNHH Kiến Trúc Sư Hồ Thiệu Trị & Cộng Sự - HTT Group

Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công Ty TNHH Kiến Trúc Sư Hồ Thiệu Trị & Cộng Sự - HTT Group

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, Tòa nhà The Nine, số 9 Phạm Văn Đồng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận

Do nhu phát triển cầu các dự án, HTT Group (Công ty Kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị và Cộng Sự) VP Hà Nội cần tuyển dụng Kiến trúc sư:
VP Hà Nội
*Nhiệm vụ của vị trí Kiến trúc sư
- Có khả năng sáng tác, thiết kế ý tưởng Kiến trúc công trình; đặc biệt có khả năng Diễn họa tốt.
Có khả năng sáng tác, thiết kế ý tưởng Kiến trúc công trình; đặc biệt có khả năng Diễn họa tốt.
- Hoặc có khả năng Khai triển thiết kế Kiến trúc các giai đoạn thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thi công và phối hợp với các hạng mục kỹ thuật khác; hoặc quản lý kỹ thuật tốt
- Hoặc
Khai triển thiết kế Kiến trúc
- Hoặc có khả năng Thiết kế Nội thất
Thiết kế Nội thất
- Lập tiến độ, triển khai và kiểm soát chất lượng, tiến độ dự án phụ trách.
- Am hiểu tính hợp lý của thông số, văn bản pháp lý, các quy chuẩn, tiêu chuẩn của Nhà nước áp dụng vào thiết kế.
- Chịu trách nhiệm về thông tin liên lạc và phối hợp với Chủ đầu tư và các Công ty tư vấn khác dưới sự điều phối của QLDA.
- Nghiên cứu các vật liệu/sản phẩm mới phục vụ công việc.
*** Các yêu cầu khác: trao đổi thêm khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH Kiến Trúc Sư Hồ Thiệu Trị & Cộng Sự - HTT Group Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kiến Trúc Sư Hồ Thiệu Trị & Cộng Sự - HTT Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Kiến Trúc Sư Hồ Thiệu Trị & Cộng Sự - HTT Group

Công Ty TNHH Kiến Trúc Sư Hồ Thiệu Trị & Cộng Sự - HTT Group

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Tòa nhà The Nine, số 9 Phạm Văn Đồng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

