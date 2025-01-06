Tuyển Kiến trúc sư Công Ty TNHH Kiến Trúc Sư Hồ Thiệu Trị & Cộng Sự - HTT Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Do nhu phát triển cầu các dự án, HTT Group (Công ty Kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị và Cộng Sự) VP Hà Nội cần tuyển dụng Kiến trúc sư:

VP Hà Nội

*Nhiệm vụ của vị trí Kiến trúc sư

- Có khả năng sáng tác, thiết kế ý tưởng Kiến trúc công trình; đặc biệt có khả năng Diễn họa tốt.

Có khả năng sáng tác, thiết kế ý tưởng Kiến trúc công trình; đặc biệt có khả năng Diễn họa tốt.

- Hoặc có khả năng Khai triển thiết kế Kiến trúc các giai đoạn thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thi công và phối hợp với các hạng mục kỹ thuật khác; hoặc quản lý kỹ thuật tốt

- Hoặc

Khai triển thiết kế Kiến trúc

- Hoặc có khả năng Thiết kế Nội thất

Thiết kế Nội thất

- Lập tiến độ, triển khai và kiểm soát chất lượng, tiến độ dự án phụ trách.

- Am hiểu tính hợp lý của thông số, văn bản pháp lý, các quy chuẩn, tiêu chuẩn của Nhà nước áp dụng vào thiết kế.

- Chịu trách nhiệm về thông tin liên lạc và phối hợp với Chủ đầu tư và các Công ty tư vấn khác dưới sự điều phối của QLDA.

- Nghiên cứu các vật liệu/sản phẩm mới phục vụ công việc.

*** Các yêu cầu khác: trao đổi thêm khi phỏng vấn