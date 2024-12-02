Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ AN NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ AN NAM
Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 44 Ngõ 67 tô ngọc vân, Quảng An, Tây Hồ, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
- Lập phương án kỹ thuật cho hồ sơ dự thầu.
- Lập phương án thi công chi tiết; giám sát thi công lắp đặt, đấu nối, thử nghiệm hiệu chỉnh cho hệ thống được nâng cấp/thay thế.
- Kết hợp với các phòng ban khác và cấp trên để đưa ra đề xuất giải quyết công việc.
- Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu từ cấp trên.
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chuyên ngành đào tạo: Kỹ sư điện tự động hóa
Kiến thức về giám sát phần điện
Có kinh nghiệm quản lý triển khai các dự án về điện mặt trời, các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ AN NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương : 15-25 triệuphụ thuộc vào năng lực trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn
Thử việc : 02 tháng hưởng mức lương 85%
Được hưởng mọi chế độ theo quy định của pháp luật và quy chế công ty.
Các chính sách khác như: Nghỉ phép, nghỉ lễ, nghỉ ốm đau, nghỉ mát hoặc các ngày nghỉ khác của Công ty.
Chế độ phúc lợi: Thưởng các ngày Lễ, Tết, chế độ nghỉ mát hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ AN NAM
