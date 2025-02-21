Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần Công nghệ và Giải pháp SIMAX làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Toà nhà Hancorp. 72 Trần Đăng Ninh,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Phát triển và duy trì hệ thống website.

- Hỗ trợ khách hàng.

- Làm việc nhóm, đảm bảo deadline của dự án.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm phát triển website trên mô hình MVC.

- Có kiến thức lập trình client side (Java (Jquery, Bootstrap, Angular...) là một lợi thế.

- Có khả năng về cơ sở dữ liệu MS SQL, MySQL.

- Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh.

- Có khả năng nghiên cứu công nghệ mới, chủ động và có trách nhiệm trong công việc, sẵn sàng làm thêm giờ nếu được yêu cầu.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Giải pháp SIMAX Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương hấp dẫn theo năng lực

- Tham gia BHXH, BHYT...theo quy định của nhà nước

- Lương tháng thứ 13, nghỉ mát cùng các chế độ đãi ngộ khác của công ty

- Tham gia các khóa đào tạo, nâng cao năng lực của công ty

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ năng động có cơ hội phát triển khả năng kĩ thuật của bản thân, được làm việc cùng các bạn trẻ tài năng, phát huy mọi lợi thế của bản thân.

- Cơ chế đánh giá, thưởng đối với nhân viên xuất sắc theo tháng/quý/năm; dự án, đột xuất hoặc theo chất lượng công việc.

- Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6

- Cơ hội thăng tiến ở nhiều vị trí quản lí và lãnh đạo: Trưởng phòng kĩ thuật, Giám đốc kĩ thuật...

- Cơ hội hợp tác, liên kết với nhiều đối tác lớn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Giải pháp SIMAX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin