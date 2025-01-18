Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH A.D.A làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 108 Thống Nhất, Tân Thành, Tân Phú, Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc

Xây dựng và phát triển hệ thống phần mềm Web.

Làm việc trong lĩnh vực các giải pháp liên quan đến giám sát điều khiển từ xa qua mạng không dây (WIFI/GSM/4G/5G), IoT, và Big Data.

Làm việc theo sự phân công của Manager.

Báo cáo tiến độ công việc cho Manager.

Bảo đảm tiến độ công việc được giao.

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm/kỹ năng chi tiết:

Kinh nghiệm lập trình ứng dụng bằng angular framework

Kinh nghiệm tối thiểu: 1 năm

Có kinh nghiệm xây dựng codebase cho dự án

Có kinh nghiệm lập trình fullstack là một lợi thế

Thành thạo html/css/java

Có kinh nghiệm làm việc về rest api, xử lý json/xml, ...

Tư duy logic tốt

Yêu cầu chung:

Tốt nghiệp các trường đại học/cao đẳng liên quɑn đến kỹ thuật.

Có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, trung thực và khả năng tư duy tốt

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm, hoàn thành công việc đúng tiến độ

Chủ động nghiên cứu, cập nhật công nghệ mới

Tại Công ty TNHH A.D.A Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng BHXH, BHYT đầy đủ và các chế độ đãi ngộ khác ( nghỉ phép năm, thai sản, cưới hỏi, ốm đau...) theo Bộ luật lao động.

Các chế độ lương thưởng như: Được xét nâng lương hàng năm, thưởng lễ, tết và lương tháng 13.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện và bình đẳng.

Có cơ hội làm việc với ban lãnh đạo Công ty và học hỏi nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, thăng tiến.

Hàng năm, vào ngày sinh nhật công ty có tổ chức hội thao, du lịch và giao lưu giữa các phòng ban và các công ty với nhau.

Hàng tháng, Công ty tổ chức tiệc sinh nhật cho nhân viên có các ngày sinh trong cùng tháng.

Hàng tuần có các hoạt động thể thao : Đá banh, cầu lông giữa các bộ phận trong công ty.

Nghỉ mát hàng năm...

“Khi đến với chúng tôi, bạn sẽ có được nhiều thứ hơn là một công việc đơn thuần.”

