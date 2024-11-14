Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN HOBI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: ngõ 56 Phương Canh, Phường Phúc Diễn., Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Hiểu về công ty, sản phẩm, dịch vụ, hiểu về khách hàng từ đó Xây dựng kế hoạch online Marketing đa kênh : xây dựng thương hiệu, gia tăng và chăm sóc khách hàng, tăng trưởng doanh số

Phối hợp với Team để tối ưu và phát triển Website, Fanpage, Youtube, Tiktok, Zalo của công ty

Phối hợp xây dựng và vận hành : hệ thống phễu marketing và automation marketing

Theo dõi và phối hợp với team tối ưu các chỉ số online marketing của các kênh

Tham gia cùng team xây dựng và quản lý các chiến dịch Marketing

Phân chia công việc cho các thành viên trong team và đảm đảm bảo deadline (team đủ nhân sự content, mc, designer, editor, camera man, ads)

Kết hợp với Lead content lên concept và định hướng cho các kênh mạng xã hội

Đo lường, đánh giá và báo cáo hiệu quả công việc của team.

Các công việc khác theo phân công của quản lý

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học. Ưu tiên chuyên ngành Marketing,

Sẽ là điểm cộng nếu ứng viên từng có kinh nghiệm đảm nhiệm vị trí trưởng nhóm marketing 2 năm trở lên

Khả năng nghiên cứu thị trường, các hoạt động marketing của đối thủ trên thị trường, phân tích điểm mạnh điểm yếu và biết team của mình cần phải làm gì.

Am hiểu về các xu hướng Marketing, ai Marketing, automaiton marketing, thương mại điện tử và thích tìm tòi và có khả năng chắt lọc áp dụng cho các hoạt động Marketing của công ty (khả năng tự học hỏi và nghiên cứu)

Sử dụng thường xuyên và thành thạo các mạng xã hội phổ biến Youtube, Facebook, Tiktok,...

Am hiểu về SEO, chuẩn seo, thành thạo AI, Chat GPT

Có tinh thần trách nhiệm, làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HOBI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Đồng nghiệp trẻ, năng động, phòng Marketing có cả ở Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh, đầy đủ ekip content, digital, media.

Còn nhiều công việc để thể hiện năng lực

Làm việc full time tại công ty

Theo giờ hành chính từ thứ 2 – thứ 7 (1 tháng nghỉ tự chọn 2 chiều thứ 7)

Địa chỉ: 56 Phương Canh, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (tìm GG maps Hobi Việt Nam)

Chế độ, nghỉ lễ tết và thưởng theo quy định của nhà nước

Lương cứng 15-25 triệu + thưởng tùy năng lực và đáp ứng công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HOBI VIỆT NAM

