Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN HOBI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HOBI VIỆT NAM
- Hà Nội: ngõ 56 Phương Canh, Phường Phúc Diễn., Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Hiểu về công ty, sản phẩm, dịch vụ, hiểu về khách hàng từ đó Xây dựng kế hoạch online Marketing đa kênh : xây dựng thương hiệu, gia tăng và chăm sóc khách hàng, tăng trưởng doanh số
Phối hợp với Team để tối ưu và phát triển Website, Fanpage, Youtube, Tiktok, Zalo của công ty
Phối hợp xây dựng và vận hành : hệ thống phễu marketing và automation marketing
Theo dõi và phối hợp với team tối ưu các chỉ số online marketing của các kênh
Tham gia cùng team xây dựng và quản lý các chiến dịch Marketing
Phân chia công việc cho các thành viên trong team và đảm đảm bảo deadline (team đủ nhân sự content, mc, designer, editor, camera man, ads)
Kết hợp với Lead content lên concept và định hướng cho các kênh mạng xã hội
Đo lường, đánh giá và báo cáo hiệu quả công việc của team.
Các công việc khác theo phân công của quản lý
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sẽ là điểm cộng nếu ứng viên từng có kinh nghiệm đảm nhiệm vị trí trưởng nhóm marketing 2 năm trở lên
Khả năng nghiên cứu thị trường, các hoạt động marketing của đối thủ trên thị trường, phân tích điểm mạnh điểm yếu và biết team của mình cần phải làm gì.
Am hiểu về các xu hướng Marketing, ai Marketing, automaiton marketing, thương mại điện tử và thích tìm tòi và có khả năng chắt lọc áp dụng cho các hoạt động Marketing của công ty (khả năng tự học hỏi và nghiên cứu)
Sử dụng thường xuyên và thành thạo các mạng xã hội phổ biến Youtube, Facebook, Tiktok,...
Am hiểu về SEO, chuẩn seo, thành thạo AI, Chat GPT
Có tinh thần trách nhiệm, làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HOBI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Còn nhiều công việc để thể hiện năng lực
Làm việc full time tại công ty
Theo giờ hành chính từ thứ 2 – thứ 7 (1 tháng nghỉ tự chọn 2 chiều thứ 7)
Địa chỉ: 56 Phương Canh, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (tìm GG maps Hobi Việt Nam)
Chế độ, nghỉ lễ tết và thưởng theo quy định của nhà nước
Lương cứng 15-25 triệu + thưởng tùy năng lực và đáp ứng công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HOBI VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI