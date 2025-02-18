Tuyển Marketing Director PPP Laser Clinic Viet Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 60 Triệu

Tuyển Marketing Director PPP Laser Clinic Viet Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 60 Triệu

PPP Laser Clinic Viet Nam
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/03/2025
PPP Laser Clinic Viet Nam

Marketing Director

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing Director Tại PPP Laser Clinic Viet Nam

Mức lương
25 - 60 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 83b Hoàng Sa Đakao, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Marketing Director Với Mức Lương 25 - 60 Triệu

Phối hợp với BDD, bộ phận phát triển kinh doanh, các chi nhánh để đưa ra chiến lược marketing cho công ty.
Lập kế hoạch PR có chiến lược và hiệu quả trong ngân sách cho phép.
Định hướng các thông điệp, Unique Selling Points (USP) cho các chương trình marketing.
Biên phiên dịch cái tài liệu chuyên ngành, chuẩn bị tất cả nội dung các tài liệu đào tạo nội bộ, tài liệu quảng cáo, ấn phẩm công ty.
Quản lý Team marketing để chạy các chiến dịch quảng cáo cho công ty.
Tổ chức các chương trình Event, roadshow ... để tăng cường nhận dạng thương hiệu và thu hút khách hàng mới biết đến PPP.
Gia tăng lượng người truy cập website của công ty thông qua các chiến dịch marketing trên các mạng xã hội như: Facebook, twitter, pinterest, youtube.
Thực hiện các chiến dịch marketing thông qua các chương trình tặng quà (giveaway), thực hiện các video, infographic hấp dẫn theo chủ đề hoặc theo các ngày, sự kiện trong năm....
Tìm kiếm, liên lạc, thiết lập quan hệ với các blogger / webmaster để đăng bài viết, video, infographic, tìm cơ hội đặt backlink cho website của công ty.
Phân tích, tổng hợp, báo cáo nguồn truy cập vào website kinh doanh của công ty.
Dự báo xu hướng tìm kiếm, chia sẻ trên internet để đưa ra các chiến dịch marketing thích hợp.
Phân công, giám sát, quản lý những nội dung (liên quan đến hoạt động tiếp thị, quảng bá thương hiệu) trên website của công ty.
Phụ trách mảng tiếp thị của công ty.
Lập kế hoạch PR các chương trình truyền hình, các sự kiện của công ty trên các phương tiện truyền thông, triển khai & theo dõi việc thực hiện kế hoạch.
Tổ chức, điều phối các sự kiện của công ty.
Quản lý hình ảnh, thương hiệu, các nhãn hiệu của công ty theo đúng chuẩn đã đề ra.
Hoạch định chiến lược kinh doanh và tiếp thị của Công Ty.
Trách nhiệm công việc:
Thiết lập ngân sách marketing, trình BDD phê duyệt. Chịu trách nhiệm trong phạm vi ngân sách được giao, được quyền duyệt thu chi trong phạm vi ngân sách được giao.
Xây dựng kế hoạch, giải pháp và tổ chức thực hiện các Mục tiêu – Chính sách của Công ty đối với hoạt động kinh doanh và tiếp thị.
Giúp BDD trong việc điều hành và quản lý mọi hoạt động tiếp thị của Công ty một cách hiệu qua; bảo đảm các nguồn lực cho kinh doanh.
Phối hợp với quản lý chi nhánh, chăm sóc khách hàng xây dựng chính sách đặc thù đối với Khách hàng của Công ty; Thực hiện quản lý và duy trì mối quan hệ gắn bó cũng như chăm sóc khách hàng hiệu quả nhất.
Báo cáo với CEO/BDD định kỳ mỗi tháng một lần về tình hình thực hiện nhiệm vụ và khi cần thiết phải kịp thời thỉnh thị ý kiến ban giám đốc bảo đảm không để hoạt động kinh doanh đình trệ và thiệt hại.
Phối hợp công tác chặt chẽ cùng với các thành viên Ban Giám đốc Công ty, và làm việc sâu sát thực tế đối với hoạt động của các Đơn vị kinh doanh và các bộ phận dưới quyền ; đảm bảo mục tiêu chung của Cty đạt kết quả tối ưu.
Chịu trách nhiệm mọi hoạt động của phòng marketing. Quản lý toàn bộ nhân viên phòng markeing.

Với Mức Lương 25 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp tiếng anh thành thạo.
Sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ đo lường hiệu quả Digital Marketing như: Google Webmaster Tools, Google Analytics, Facebook Advert Report, Facebook Ad Manager... và các công cụ phụ trợ khác trên các mạng xã hội (Facebook, Twitter, Google+....).
Am hiểu các môi trường trực tuyến: Google, Facebook, Zalo, Viber....
Khả năng phân tích và tổng hợp thông tin tốt.
Nhạy bén trong việc phân tích thị trường Truyền thông, Quảng cáo Digigtal.
Có năng lực lãnh đạo, tổ chức, quản lý, đào tạo.
Chịu được áp lực công việc cao.
Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương tự từ 2 năm trở lên trong lĩnh vực Digital, Quảng cáo, Truyền thông, Marketing.
Kỹ năng lập kế hoạch, Kỹ năng đo lường hiệu quả/ hiệu suất làm việc, Kỹ năng đàm phán chiến lược, Kỹ năng lập ngân sách.
Sáng tạo, tỉ mỉ, quyết đoán, tư duy chiến lược, có social network rộng.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm tốt.
Sáng tạo, nhanh nhẹn, bản lĩnh, có tinh thần trách nhiệm.
Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn xử lý tính huống.

Tại PPP Laser Clinic Viet Nam Thì Được Hưởng Những Gì

• Hưởng chế độ ưu đãi trọn gói điều trị và chăm sóc da cao cấp tại PPP
• Được xét tăng lương & cấp bậc sau 6 tháng đến 1 năm làm việc.
• Hưởng đầy đủ các quyền lợi cho người lao động: BHXH, nghỉ 12 ngày phép/ năm, tăng lương, thưởng thường xuyên, thưởng nóng theo năng lực.
• Môi trường làm việc cao cấp, chuyên nghiệp. Được tiếp cận với nhóm khách hàng cao cấp.
• Được tạo điều kiện học tập nâng cao, phát triển kỹ năng, chuyên môn trong nước và nước ngoài (Singapore)
• Cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân trong ngành dịch vụ cấp cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại PPP Laser Clinic Viet Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

PPP Laser Clinic Viet Nam

PPP Laser Clinic Viet Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4.1 Tòa Nhà Hà Phan, 17-19 Tôn Thất Tùng, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-marketing-director-thu-nhap-25-60-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job305474
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm PPP Laser Clinic Viet Nam
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng PPP Laser Clinic Viet Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long
Tuyển Marketing Director Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long
Hạn nộp: 05/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Techcombank
Tuyển Marketing Director Techcombank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Techcombank
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Techcombank
Tuyển Marketing Director Techcombank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Techcombank
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Ảnh Việt Hop On Hop Off Việt Nam
Tuyển Marketing Director Công Ty TNHH Ảnh Việt Hop On Hop Off Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Công Ty TNHH Ảnh Việt Hop On Hop Off Việt Nam
Hạn nộp: 19/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm YOLA Education
Tuyển Marketing Director YOLA Education làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
YOLA Education
Hạn nộp: 16/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hệ Thống Giáo Dục Vinschool
Tuyển Marketing Director Hệ Thống Giáo Dục Vinschool làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Hệ Thống Giáo Dục Vinschool
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Coherent Vietnam
Tuyển Marketing Director Coherent Vietnam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Coherent Vietnam
Hạn nộp: 07/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THIÊN SƠN
Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THIÊN SƠN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 85 Triệu
CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THIÊN SƠN
Hạn nộp: 01/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đà Nẵng Đã hết hạn 35 - 85 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TCN
Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TCN làm việc tại Hà Nội thu nhập 80 - 100 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TCN
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 80 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long
Tuyển Marketing Director Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long
Hạn nộp: 10/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long
Tuyển Marketing Director Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long
Hạn nộp: 05/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Techcombank
Tuyển Marketing Director Techcombank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Techcombank
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Techcombank
Tuyển Marketing Director Techcombank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Techcombank
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Ảnh Việt Hop On Hop Off Việt Nam
Tuyển Marketing Director Công Ty TNHH Ảnh Việt Hop On Hop Off Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Công Ty TNHH Ảnh Việt Hop On Hop Off Việt Nam
Hạn nộp: 19/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm YOLA Education
Tuyển Marketing Director YOLA Education làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
YOLA Education
Hạn nộp: 16/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hệ Thống Giáo Dục Vinschool
Tuyển Marketing Director Hệ Thống Giáo Dục Vinschool làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Hệ Thống Giáo Dục Vinschool
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Coherent Vietnam
Tuyển Marketing Director Coherent Vietnam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Coherent Vietnam
Hạn nộp: 07/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THIÊN SƠN
Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THIÊN SƠN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 85 Triệu
CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THIÊN SƠN
Hạn nộp: 01/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đà Nẵng Đã hết hạn 35 - 85 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TCN
Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TCN làm việc tại Hà Nội thu nhập 80 - 100 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TCN
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 80 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long
Tuyển Marketing Director Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long
Hạn nộp: 10/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Marketing Director Công ty TNHH AEON Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH AEON Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director An Viet Thinh Co., Ltd (Eurofar Internaltional B.V) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận An Viet Thinh Co., Ltd (Eurofar Internaltional B.V)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế DNA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế DNA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Navigos Search
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director Page Group Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5,000 - 6,000 USD Page Group Vietnam
5,000 - 6,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director The Representative Office of HOA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận The Representative Office of HOA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director Embassy Education Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Embassy Education Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director Công ty TNHH YEO VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty TNHH YEO VN
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Marketing Director PPP Laser Clinic Viet Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 60 Triệu PPP Laser Clinic Viet Nam
25 - 60 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director FE CREDIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận FE CREDIT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director Chi Nhánh Công Ty TNHH KPMG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Chi Nhánh Công Ty TNHH KPMG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director Công Ty TNHH May Thêu Thuận Phương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH May Thêu Thuận Phương
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director Công ty Cổ phần Kỹ thuật Toàn Thắng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Kỹ thuật Toàn Thắng
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3,000 - 3,600 USD Navigos Search
3,000 - 3,600 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director Source Of ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Source Of ASIA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6,000 - 8,500 USD Navigos Search
6,000 - 8,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director CapitaLand Development (Vietnam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CapitaLand Development (Vietnam)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director Công Ty TNHH TM Quốc Tế Hải Sản Hoàng Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH TM Quốc Tế Hải Sản Hoàng Gia
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director Amer Sports Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Amer Sports Vietnam Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director APPLIED RESEARCH CONSULTANTS VIETNAM COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận APPLIED RESEARCH CONSULTANTS VIETNAM COMPANY LIMITED
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director Raksul Vietnam Co.ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Raksul Vietnam Co.ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director ILA Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận ILA Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director DK Commodity CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận DK Commodity CO., LTD
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director Chi Nhánh Công Ty TNHH KPMG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Chi Nhánh Công Ty TNHH KPMG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director Soctrip làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Soctrip
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director Công Ty Cổ Phần Dược Liệu Trung Ương 2 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Dược Liệu Trung Ương 2
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Asia Dragon làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Asia Dragon
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Giáo Dục VTCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Giáo Dục VTCE
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm