Tuyển Marketing Director PPP Laser Clinic Viet Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 60 Triệu

Mức lương 25 - 60 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 83b Hoàng Sa Đakao, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Marketing Director Với Mức Lương 25 - 60 Triệu

Phối hợp với BDD, bộ phận phát triển kinh doanh, các chi nhánh để đưa ra chiến lược marketing cho công ty.

Lập kế hoạch PR có chiến lược và hiệu quả trong ngân sách cho phép.

Định hướng các thông điệp, Unique Selling Points (USP) cho các chương trình marketing.

Biên phiên dịch cái tài liệu chuyên ngành, chuẩn bị tất cả nội dung các tài liệu đào tạo nội bộ, tài liệu quảng cáo, ấn phẩm công ty.

Quản lý Team marketing để chạy các chiến dịch quảng cáo cho công ty.

Tổ chức các chương trình Event, roadshow ... để tăng cường nhận dạng thương hiệu và thu hút khách hàng mới biết đến PPP.

Gia tăng lượng người truy cập website của công ty thông qua các chiến dịch marketing trên các mạng xã hội như: Facebook, twitter, pinterest, youtube.

Thực hiện các chiến dịch marketing thông qua các chương trình tặng quà (giveaway), thực hiện các video, infographic hấp dẫn theo chủ đề hoặc theo các ngày, sự kiện trong năm....

Tìm kiếm, liên lạc, thiết lập quan hệ với các blogger / webmaster để đăng bài viết, video, infographic, tìm cơ hội đặt backlink cho website của công ty.

Phân tích, tổng hợp, báo cáo nguồn truy cập vào website kinh doanh của công ty.

Dự báo xu hướng tìm kiếm, chia sẻ trên internet để đưa ra các chiến dịch marketing thích hợp.

Phân công, giám sát, quản lý những nội dung (liên quan đến hoạt động tiếp thị, quảng bá thương hiệu) trên website của công ty.

Phụ trách mảng tiếp thị của công ty.

Lập kế hoạch PR các chương trình truyền hình, các sự kiện của công ty trên các phương tiện truyền thông, triển khai & theo dõi việc thực hiện kế hoạch.

Tổ chức, điều phối các sự kiện của công ty.

Quản lý hình ảnh, thương hiệu, các nhãn hiệu của công ty theo đúng chuẩn đã đề ra.

Hoạch định chiến lược kinh doanh và tiếp thị của Công Ty.

Trách nhiệm công việc:

Thiết lập ngân sách marketing, trình BDD phê duyệt. Chịu trách nhiệm trong phạm vi ngân sách được giao, được quyền duyệt thu chi trong phạm vi ngân sách được giao.

Xây dựng kế hoạch, giải pháp và tổ chức thực hiện các Mục tiêu – Chính sách của Công ty đối với hoạt động kinh doanh và tiếp thị.

Giúp BDD trong việc điều hành và quản lý mọi hoạt động tiếp thị của Công ty một cách hiệu qua; bảo đảm các nguồn lực cho kinh doanh.

Phối hợp với quản lý chi nhánh, chăm sóc khách hàng xây dựng chính sách đặc thù đối với Khách hàng của Công ty; Thực hiện quản lý và duy trì mối quan hệ gắn bó cũng như chăm sóc khách hàng hiệu quả nhất.

Báo cáo với CEO/BDD định kỳ mỗi tháng một lần về tình hình thực hiện nhiệm vụ và khi cần thiết phải kịp thời thỉnh thị ý kiến ban giám đốc bảo đảm không để hoạt động kinh doanh đình trệ và thiệt hại.

Phối hợp công tác chặt chẽ cùng với các thành viên Ban Giám đốc Công ty, và làm việc sâu sát thực tế đối với hoạt động của các Đơn vị kinh doanh và các bộ phận dưới quyền ; đảm bảo mục tiêu chung của Cty đạt kết quả tối ưu.

Chịu trách nhiệm mọi hoạt động của phòng marketing. Quản lý toàn bộ nhân viên phòng markeing.

Với Mức Lương 25 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp tiếng anh thành thạo.

Sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ đo lường hiệu quả Digital Marketing như: Google Webmaster Tools, Google Analytics, Facebook Advert Report, Facebook Ad Manager... và các công cụ phụ trợ khác trên các mạng xã hội (Facebook, Twitter, Google+....).

Am hiểu các môi trường trực tuyến: Google, Facebook, Zalo, Viber....

Khả năng phân tích và tổng hợp thông tin tốt.

Nhạy bén trong việc phân tích thị trường Truyền thông, Quảng cáo Digigtal.

Có năng lực lãnh đạo, tổ chức, quản lý, đào tạo.

Chịu được áp lực công việc cao.

Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương tự từ 2 năm trở lên trong lĩnh vực Digital, Quảng cáo, Truyền thông, Marketing.

Kỹ năng lập kế hoạch, Kỹ năng đo lường hiệu quả/ hiệu suất làm việc, Kỹ năng đàm phán chiến lược, Kỹ năng lập ngân sách.

Sáng tạo, tỉ mỉ, quyết đoán, tư duy chiến lược, có social network rộng.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm tốt.

Sáng tạo, nhanh nhẹn, bản lĩnh, có tinh thần trách nhiệm.

Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn xử lý tính huống.

Tại PPP Laser Clinic Viet Nam Thì Được Hưởng Những Gì

• Hưởng chế độ ưu đãi trọn gói điều trị và chăm sóc da cao cấp tại PPP

• Được xét tăng lương & cấp bậc sau 6 tháng đến 1 năm làm việc.

• Hưởng đầy đủ các quyền lợi cho người lao động: BHXH, nghỉ 12 ngày phép/ năm, tăng lương, thưởng thường xuyên, thưởng nóng theo năng lực.

• Môi trường làm việc cao cấp, chuyên nghiệp. Được tiếp cận với nhóm khách hàng cao cấp.

• Được tạo điều kiện học tập nâng cao, phát triển kỹ năng, chuyên môn trong nước và nước ngoài (Singapore)

• Cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân trong ngành dịch vụ cấp cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại PPP Laser Clinic Viet Nam

