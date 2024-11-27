Tuyển Marketing Director TRƯỜNG CAO ĐẲNG AN NINH MẠNG ISPACE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Marketing Director TRƯỜNG CAO ĐẲNG AN NINH MẠNG ISPACE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

TRƯỜNG CAO ĐẲNG AN NINH MẠNG ISPACE
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
TRƯỜNG CAO ĐẲNG AN NINH MẠNG ISPACE

Marketing Director

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing Director Tại TRƯỜNG CAO ĐẲNG AN NINH MẠNG ISPACE

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 240 Võ Văn Ngân, Phường Bình Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Marketing Director Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch, triển khai và giám sát các hoạt động Marketing phục vụ việc xây dựng, quảng bá và phát triển hình ảnh, sản phẩm của công ty ra thị trường theo mục tiêu trường học
Thiết lập, quản lý ngân sách Marketing cho các chiến dịch
Xây dựng và quản lý tối ưu hóa các kênh quảng cáo trực tuyến (Google Ads, Facebook, Youtube, Zalo, Email ...) nhằm đạt được các mục tiêu tuyển sinh
Đo lường và đánh giá hiệu quả các chiến dịch Marketing và đề xuất giải pháp
Phối hợp với các bộ phận có liên quan để hoàn thành nhiệm vụ; chịu trách nhiệm báo cáo công việc cho ban quản lý và chịu trách nhiệm về hiệu quả công việc của phòng
Nghiên cứu, định vị khách hàng mục tiêu để lập các chương trình online và offline thu hút tới các chương trinh đào tạo của trường.
Quản trị trải nghiệm, tương tác và phản hồi của khách hàng , xây dựng các quy trình, tiêu chí đánh giá và đề xuất các hoạt động, chiến dịch phù hợp
Phối hợp với các phòng ban tổ chức sự kiện chiến dịch maketing online, offline theo kế hoạch.
Thiết lập, duy trì mối quan hệ với đối tác truyền thông và báo chí
Báo cáo định kỳ và theo chiến dịch và đưa ra nhận định, đề xuất để phát triển và tối ưu kênh
Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Marketing hoặc các ngành liên quan ( Ưu tiên ứng viên từng làm việc trong ngành Giáo Dục)
Có kinh nghiệm tổ chức sự kiện và thực hiện truyền thông online.
Có khả năng hoạch định chiến lược Marketing.
Yêu cầu tỉ mỉ, chi tiết, đảm bảo sản phẩm truyền thông tới khách hàng đạt yêu cầu chuẩn mực cao.

Tại TRƯỜNG CAO ĐẲNG AN NINH MẠNG ISPACE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận
Lương tháng 13
BHXH-BHYT-BHTN theo quy định
Thời gian làm việc: từ T2 đến sáng T7
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động
Địa điểm làm việc: 240 Võ Văn Ngân, P. Bình Thọ, Thủ Đức, TP.HCM.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRƯỜNG CAO ĐẲNG AN NINH MẠNG ISPACE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

TRƯỜNG CAO ĐẲNG AN NINH MẠNG ISPACE

TRƯỜNG CAO ĐẲNG AN NINH MẠNG ISPACE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 240 Võ Văn Ngân, Phường Bình Thọ, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-nhom-marketing-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job257574
