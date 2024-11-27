Tuyển Marketing Director TRƯỜNG CAO ĐẲNG AN NINH MẠNG ISPACE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 240 Võ Văn Ngân, Phường Bình Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Marketing Director Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch, triển khai và giám sát các hoạt động Marketing phục vụ việc xây dựng, quảng bá và phát triển hình ảnh, sản phẩm của công ty ra thị trường theo mục tiêu trường học

Thiết lập, quản lý ngân sách Marketing cho các chiến dịch

Xây dựng và quản lý tối ưu hóa các kênh quảng cáo trực tuyến (Google Ads, Facebook, Youtube, Zalo, Email ...) nhằm đạt được các mục tiêu tuyển sinh

Đo lường và đánh giá hiệu quả các chiến dịch Marketing và đề xuất giải pháp

Phối hợp với các bộ phận có liên quan để hoàn thành nhiệm vụ; chịu trách nhiệm báo cáo công việc cho ban quản lý và chịu trách nhiệm về hiệu quả công việc của phòng

Nghiên cứu, định vị khách hàng mục tiêu để lập các chương trình online và offline thu hút tới các chương trinh đào tạo của trường.

Quản trị trải nghiệm, tương tác và phản hồi của khách hàng , xây dựng các quy trình, tiêu chí đánh giá và đề xuất các hoạt động, chiến dịch phù hợp

Phối hợp với các phòng ban tổ chức sự kiện chiến dịch maketing online, offline theo kế hoạch.

Thiết lập, duy trì mối quan hệ với đối tác truyền thông và báo chí

Báo cáo định kỳ và theo chiến dịch và đưa ra nhận định, đề xuất để phát triển và tối ưu kênh

Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Marketing hoặc các ngành liên quan ( Ưu tiên ứng viên từng làm việc trong ngành Giáo Dục)

Có kinh nghiệm tổ chức sự kiện và thực hiện truyền thông online.

Có khả năng hoạch định chiến lược Marketing.

Yêu cầu tỉ mỉ, chi tiết, đảm bảo sản phẩm truyền thông tới khách hàng đạt yêu cầu chuẩn mực cao.

Tại TRƯỜNG CAO ĐẲNG AN NINH MẠNG ISPACE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận

Lương tháng 13

BHXH-BHYT-BHTN theo quy định

Thời gian làm việc: từ T2 đến sáng T7

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động

Địa điểm làm việc: 240 Võ Văn Ngân, P. Bình Thọ, Thủ Đức, TP.HCM.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRƯỜNG CAO ĐẲNG AN NINH MẠNG ISPACE

