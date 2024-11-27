Tuyển Marketing Director TRƯỜNG CAO ĐẲNG AN NINH MẠNG ISPACE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing Director Tại TRƯỜNG CAO ĐẲNG AN NINH MẠNG ISPACE
- Hồ Chí Minh: Số 240 Võ Văn Ngân, Phường Bình Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Marketing Director Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập kế hoạch, triển khai và giám sát các hoạt động Marketing phục vụ việc xây dựng, quảng bá và phát triển hình ảnh, sản phẩm của công ty ra thị trường theo mục tiêu trường học
Thiết lập, quản lý ngân sách Marketing cho các chiến dịch
Xây dựng và quản lý tối ưu hóa các kênh quảng cáo trực tuyến (Google Ads, Facebook, Youtube, Zalo, Email ...) nhằm đạt được các mục tiêu tuyển sinh
Đo lường và đánh giá hiệu quả các chiến dịch Marketing và đề xuất giải pháp
Phối hợp với các bộ phận có liên quan để hoàn thành nhiệm vụ; chịu trách nhiệm báo cáo công việc cho ban quản lý và chịu trách nhiệm về hiệu quả công việc của phòng
Nghiên cứu, định vị khách hàng mục tiêu để lập các chương trình online và offline thu hút tới các chương trinh đào tạo của trường.
Quản trị trải nghiệm, tương tác và phản hồi của khách hàng , xây dựng các quy trình, tiêu chí đánh giá và đề xuất các hoạt động, chiến dịch phù hợp
Phối hợp với các phòng ban tổ chức sự kiện chiến dịch maketing online, offline theo kế hoạch.
Thiết lập, duy trì mối quan hệ với đối tác truyền thông và báo chí
Báo cáo định kỳ và theo chiến dịch và đưa ra nhận định, đề xuất để phát triển và tối ưu kênh
Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm tổ chức sự kiện và thực hiện truyền thông online.
Có khả năng hoạch định chiến lược Marketing.
Yêu cầu tỉ mỉ, chi tiết, đảm bảo sản phẩm truyền thông tới khách hàng đạt yêu cầu chuẩn mực cao.
Tại TRƯỜNG CAO ĐẲNG AN NINH MẠNG ISPACE Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13
BHXH-BHYT-BHTN theo quy định
Thời gian làm việc: từ T2 đến sáng T7
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động
Địa điểm làm việc: 240 Võ Văn Ngân, P. Bình Thọ, Thủ Đức, TP.HCM.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRƯỜNG CAO ĐẲNG AN NINH MẠNG ISPACE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI