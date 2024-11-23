Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH 2S GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH 2S GROUP
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
CÔNG TY TNHH 2S GROUP

Marketing Director

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing Director Tại CÔNG TY TNHH 2S GROUP

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

- Miền Nam

- Miền Bắc ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Marketing Director Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Phát triển và thực hiện các chiến lược marketing tổng thể;
- Chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược MKT trên FB;
- Quản lý hiệu quả ngân sách marketing;
- Quản trị tài khoản, chạy FB Ads ngành hàng sỉ và lẻ;
- Làm việc với bộ phận Sales chuyển đổi đơn hàng;
- Nghiên cứu thị trường, sản xuất video, content MKT;
- Các công việc khác theo sự phân công của BOD.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing hoặc các ngành liên quan;
- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm Leader MKT, ưu tiên ứng viên có thành tích ở vị trí tương đương;
- Biết chạy FB Ads chuyển đổi bán sỉ, lẻ;
- Am hiểu về các nền tảng Social Media cùng các công cụ hỗ trợ liên quan;
- Năng động, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc.

Tại CÔNG TY TNHH 2S GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng thoả thuận (10-15M) + Thưởng theo năng lực
- Review tăng lương 2 lần/năm
- Đóng BHXH sau 2 tháng thử việc
- Làm viêc Online, đảm bảo hiệu suất công việc
- Sắp xếp nếu có lịch họp đột xuất với công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH 2S GROUP

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH 2S GROUP

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 131 Đường số 1a, KDC Nam Hùng Vương, p.An Lạc, Q. Bình Tân

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

