Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH 2S GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mô Tả Công Việc Marketing Director Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Phát triển và thực hiện các chiến lược marketing tổng thể;

- Chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược MKT trên FB;

- Quản lý hiệu quả ngân sách marketing;

- Quản trị tài khoản, chạy FB Ads ngành hàng sỉ và lẻ;

- Làm việc với bộ phận Sales chuyển đổi đơn hàng;

- Nghiên cứu thị trường, sản xuất video, content MKT;

- Các công việc khác theo sự phân công của BOD.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing hoặc các ngành liên quan;

- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm Leader MKT, ưu tiên ứng viên có thành tích ở vị trí tương đương;

- Biết chạy FB Ads chuyển đổi bán sỉ, lẻ;

- Am hiểu về các nền tảng Social Media cùng các công cụ hỗ trợ liên quan;

- Năng động, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc.

Tại CÔNG TY TNHH 2S GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng thoả thuận (10-15M) + Thưởng theo năng lực

- Review tăng lương 2 lần/năm

- Đóng BHXH sau 2 tháng thử việc

- Làm viêc Online, đảm bảo hiệu suất công việc

- Sắp xếp nếu có lịch họp đột xuất với công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH 2S GROUP

