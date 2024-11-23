Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH 2S GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing Director Tại CÔNG TY TNHH 2S GROUP
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
- Miền Nam
- Miền Bắc ...và 1 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Marketing Director Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
- Phát triển và thực hiện các chiến lược marketing tổng thể;
- Chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược MKT trên FB;
- Quản lý hiệu quả ngân sách marketing;
- Quản trị tài khoản, chạy FB Ads ngành hàng sỉ và lẻ;
- Làm việc với bộ phận Sales chuyển đổi đơn hàng;
- Nghiên cứu thị trường, sản xuất video, content MKT;
- Các công việc khác theo sự phân công của BOD.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing hoặc các ngành liên quan;
- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm Leader MKT, ưu tiên ứng viên có thành tích ở vị trí tương đương;
- Biết chạy FB Ads chuyển đổi bán sỉ, lẻ;
- Am hiểu về các nền tảng Social Media cùng các công cụ hỗ trợ liên quan;
- Năng động, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc.
- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm Leader MKT, ưu tiên ứng viên có thành tích ở vị trí tương đương;
- Biết chạy FB Ads chuyển đổi bán sỉ, lẻ;
- Am hiểu về các nền tảng Social Media cùng các công cụ hỗ trợ liên quan;
- Năng động, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc.
Tại CÔNG TY TNHH 2S GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng thoả thuận (10-15M) + Thưởng theo năng lực
- Review tăng lương 2 lần/năm
- Đóng BHXH sau 2 tháng thử việc
- Làm viêc Online, đảm bảo hiệu suất công việc
- Sắp xếp nếu có lịch họp đột xuất với công ty
- Review tăng lương 2 lần/năm
- Đóng BHXH sau 2 tháng thử việc
- Làm viêc Online, đảm bảo hiệu suất công việc
- Sắp xếp nếu có lịch họp đột xuất với công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH 2S GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI