Tuyển An toàn lao động/Môi trường Nitori Furniture Vietnam EPE Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng An toàn lao động/Môi trường Tại Nitori Furniture Vietnam EPE Pro Company
- Hà Nội: Lô 35, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội, Mê Linh
Mô Tả Công Việc An toàn lao động/Môi trường Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tổ chức quan trắc môi trường, xây dựng hồ sơ vệ sinh môi trường và xây dựng phương án cải thiện môi trường làm việc;
- Kiểm soát, giám sát an toàn hóa chất;
- Tổ chức thực hiện các chế độ cho NLĐ: Bồi dưỡng hiện vật, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp;
- Giám sát hoạt động nhóm công nhân kiểm tra An toàn lao động;
- Xử lý (nhắc nhở, kỷ luật...) các trường hợp người lao động vi phạm quy định an toàn lao động;
- Xây dựng định mức trang thiết bị bảo vệ cá nhân đảm bảo an toàn, phù hợp cho từng vị trí công việc cụ thể;
- Xây dựng quy định an toàn vận hành thiết bị, máy;
- Đào tạo, hướng dẫn, phổ biến quy định an toàn lao động cho cán bộ công nhân viên công ty;
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ; tuổi từ 23-30 tuổi Không yêu cầu kinh nghiệm Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Bảo hộ lao độn
b. Kỹ năng:
Kỹ năng giao tiếp tốt Thành thạo tin học văn phòng (Biết đồ họa vi tính là một lợi thế) Khả năng làm việc theo nhóm, chịu được áp lực cao trong công việc Kỹ năng thuyết trình Tiếng Anh giao tiếp
Tại Nitori Furniture Vietnam EPE Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
2 lần/năm
Tăng lương
tháng 4 hàng năm
12-16 ngày phép/năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Nitori Furniture Vietnam EPE Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
