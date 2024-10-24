Tuyển An toàn lao động/Môi trường Nitori Furniture Vietnam EPE Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Nitori Furniture Vietnam EPE Pro Company
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Nitori Furniture Vietnam EPE Pro Company

An toàn lao động/Môi trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng An toàn lao động/Môi trường Tại Nitori Furniture Vietnam EPE Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô 35, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội, Mê Linh

Mô Tả Công Việc An toàn lao động/Môi trường Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tổ chức quan trắc môi trường, xây dựng hồ sơ vệ sinh môi trường và xây dựng phương án cải thiện môi trường làm việc;
- Kiểm soát, giám sát an toàn hóa chất;
- Tổ chức thực hiện các chế độ cho NLĐ: Bồi dưỡng hiện vật, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp;
- Giám sát hoạt động nhóm công nhân kiểm tra An toàn lao động;
- Xử lý (nhắc nhở, kỷ luật...) các trường hợp người lao động vi phạm quy định an toàn lao động;
- Xây dựng định mức trang thiết bị bảo vệ cá nhân đảm bảo an toàn, phù hợp cho từng vị trí công việc cụ thể;
- Xây dựng quy định an toàn vận hành thiết bị, máy;
- Đào tạo, hướng dẫn, phổ biến quy định an toàn lao động cho cán bộ công nhân viên công ty;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

a. Kinh nghiệm, khả năng chuyên môn:
Nam/Nữ; tuổi từ 23-30 tuổi Không yêu cầu kinh nghiệm Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Bảo hộ lao độn
Nam/Nữ; tuổi từ 23-30 tuổi
Không yêu cầu kinh nghiệm
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Bảo hộ lao độn
b. Kỹ năng:
Kỹ năng giao tiếp tốt Thành thạo tin học văn phòng (Biết đồ họa vi tính là một lợi thế) Khả năng làm việc theo nhóm, chịu được áp lực cao trong công việc Kỹ năng thuyết trình Tiếng Anh giao tiếp
Kỹ năng giao tiếp tốt
Thành thạo tin học văn phòng (Biết đồ họa vi tính là một lợi thế)
Khả năng làm việc theo nhóm, chịu được áp lực cao trong công việc
Kỹ năng thuyết trình
Tiếng Anh giao tiếp

Tại Nitori Furniture Vietnam EPE Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng 2 lần/năm - Tăng lương cơ bản và lương kỹ năng vào tháng 4 hàng năm - Lao động nữ có 90 phút nghỉ/ tháng trong thời gian kinh nguyệt (NLĐ không nghỉ sẽ được chi trả vào tiền lương hàng tháng) - Hưởng 12-16 ngày phép/năm - Quà tặng các dịp Tết âm lịch, tết dương lịch, 8/3, 1/6, tết trung thu, 20/10
2 lần/năm
Tăng lương
tháng 4 hàng năm
12-16 ngày phép/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Nitori Furniture Vietnam EPE Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Nitori Furniture Vietnam EPE Pro Company

Nitori Furniture Vietnam EPE Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: đường N2, lô G, KCN Phú Mỹ 3, phường Phước Hòa, Thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

