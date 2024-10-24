Tuyển An toàn lao động/Môi trường Nitori Furniture Vietnam EPE Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô 35, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội, Mê Linh

Mô Tả Công Việc An toàn lao động/Môi trường Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tổ chức quan trắc môi trường, xây dựng hồ sơ vệ sinh môi trường và xây dựng phương án cải thiện môi trường làm việc;

- Kiểm soát, giám sát an toàn hóa chất;

- Tổ chức thực hiện các chế độ cho NLĐ: Bồi dưỡng hiện vật, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp;

- Giám sát hoạt động nhóm công nhân kiểm tra An toàn lao động;

- Xử lý (nhắc nhở, kỷ luật...) các trường hợp người lao động vi phạm quy định an toàn lao động;

- Xây dựng định mức trang thiết bị bảo vệ cá nhân đảm bảo an toàn, phù hợp cho từng vị trí công việc cụ thể;

- Xây dựng quy định an toàn vận hành thiết bị, máy;

- Đào tạo, hướng dẫn, phổ biến quy định an toàn lao động cho cán bộ công nhân viên công ty;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

a. Kinh nghiệm, khả năng chuyên môn:

Nam/Nữ; tuổi từ 23-30 tuổi Không yêu cầu kinh nghiệm Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Bảo hộ lao độn

b. Kỹ năng:

Kỹ năng giao tiếp tốt Thành thạo tin học văn phòng (Biết đồ họa vi tính là một lợi thế) Khả năng làm việc theo nhóm, chịu được áp lực cao trong công việc Kỹ năng thuyết trình Tiếng Anh giao tiếp

Tại Nitori Furniture Vietnam EPE Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng 2 lần/năm - Tăng lương cơ bản và lương kỹ năng vào tháng 4 hàng năm - Lao động nữ có 90 phút nghỉ/ tháng trong thời gian kinh nguyệt (NLĐ không nghỉ sẽ được chi trả vào tiền lương hàng tháng) - Hưởng 12-16 ngày phép/năm - Quà tặng các dịp Tết âm lịch, tết dương lịch, 8/3, 1/6, tết trung thu, 20/10

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Nitori Furniture Vietnam EPE Pro Company

