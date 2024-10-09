Tuyển Dịch vụ du lịch Công ty TNHH Vietart Food & Beverage làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 12 Triệu

1. Bảo trì và sửa chữa hệ thống điện lạnh

- Đảm bảo vận hành ổn định hệ thống điều hòa không khí, hệ thống thông gió và các thiết bị điện lạnh khác tại các cửa hàng.

- Thực hiện bảo dưỡng định kỳ, vệ sinh thiết bị, kiểm tra thông số kỹ thuật.

- Thường xuyên kiểm tra hoạt động của toàn bộ hệ thống, thiết bị điện lạnh, tháo dỡ bộ phận gặp trục trặc và kiểm tra chi tiết.

- Sửa chữa hoặc thay thế các bộ phận bị lỗi để đảm bảo các thiết bị hoạt động an toàn, ổn định.

- Thu hồi gas lạnh (chất làm lạnh) ra khỏi hệ thống lạnh khi cần thiết để bảo dưỡng hoặc sửa chữa.

- Kiểm tra và đảm bảo hệ thống làm lạnh hoạt động hiệu quả, không có rò rỉ chất làm lạnh.

2. Lắp đặt và vận hành thiết bị điện, điều hòa, tủ lạnh, tủ mát, và kết nối các thành phần với nguồn điện; đảm bảo hệ thống vận hành ổn định và an toàn.

3. Giám sát và vận hành hệ thống máy móc

- Đảm bảo các thiết bị như lò nướng, máy pha cà phê, máy rửa bát ...hoạt động tốt và được bảo trì đúng hạn.

- Kịp thời xử lý các sự cố liên quan đến thiết bị để không ảnh hưởng đến quy trình phục vụ khách hàng.

4. Lập kế hoạch và báo cáo công việc

- Lập kế hoạch công việc hàng ngày và đề xuất lịch bảo trì định kỳ.

- Báo cáo chi tiết công việc bảo trì, sửa chữa, và tình trạng thiết bị lên cấp trên theo yêu cầu.

- Lưu trữ hồ sơ về những sửa chữa và thay thế đã thực hiện.

5. Đề xuất vật liệu và trang thiết bị

- Đề xuất mua vật liệu, vật tư và các thiết bị mới khi cần thiết để đảm bảo chất lượng và hiệu quả trong công việc.

- Nghiên cứu bản vẽ thiết kế, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật được thực hiện chính xác.

7. Tuân thủ quy trình an toàn lao động

- Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn lao động, sử dụng đúng trang thiết bị bảo hộ cá nhân trong quá trình làm việc.

- Đảm bảo tất cả các thiết bị và hệ thống đều đáp ứng tiêu chuẩn an toàn.