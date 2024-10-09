Tuyển Dịch vụ du lịch Công ty TNHH Vietart Food & Beverage làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty TNHH Vietart Food & Beverage
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/10/2024
Công ty TNHH Vietart Food & Beverage

Dịch vụ du lịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ du lịch Tại Công ty TNHH Vietart Food & Beverage

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 268 Võ Nguyên Giáp, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, Ngũ Hành Sơn

Mô Tả Công Việc Dịch vụ du lịch Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

1. Bảo trì và sửa chữa hệ thống điện lạnh
- Đảm bảo vận hành ổn định hệ thống điều hòa không khí, hệ thống thông gió và các thiết bị điện lạnh khác tại các cửa hàng.
- Thực hiện bảo dưỡng định kỳ, vệ sinh thiết bị, kiểm tra thông số kỹ thuật.
- Thường xuyên kiểm tra hoạt động của toàn bộ hệ thống, thiết bị điện lạnh, tháo dỡ bộ phận gặp trục trặc và kiểm tra chi tiết.
- Sửa chữa hoặc thay thế các bộ phận bị lỗi để đảm bảo các thiết bị hoạt động an toàn, ổn định.
- Thu hồi gas lạnh (chất làm lạnh) ra khỏi hệ thống lạnh khi cần thiết để bảo dưỡng hoặc sửa chữa.
- Kiểm tra và đảm bảo hệ thống làm lạnh hoạt động hiệu quả, không có rò rỉ chất làm lạnh.
2. Lắp đặt và vận hành thiết bị điện, điều hòa, tủ lạnh, tủ mát, và kết nối các thành phần với nguồn điện; đảm bảo hệ thống vận hành ổn định và an toàn.
3. Giám sát và vận hành hệ thống máy móc
- Đảm bảo các thiết bị như lò nướng, máy pha cà phê, máy rửa bát ...hoạt động tốt và được bảo trì đúng hạn.
- Kịp thời xử lý các sự cố liên quan đến thiết bị để không ảnh hưởng đến quy trình phục vụ khách hàng.
4. Lập kế hoạch và báo cáo công việc
- Lập kế hoạch công việc hàng ngày và đề xuất lịch bảo trì định kỳ.
- Báo cáo chi tiết công việc bảo trì, sửa chữa, và tình trạng thiết bị lên cấp trên theo yêu cầu.
- Lưu trữ hồ sơ về những sửa chữa và thay thế đã thực hiện.
5. Đề xuất vật liệu và trang thiết bị
- Đề xuất mua vật liệu, vật tư và các thiết bị mới khi cần thiết để đảm bảo chất lượng và hiệu quả trong công việc.
- Nghiên cứu bản vẽ thiết kế, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật được thực hiện chính xác.
7. Tuân thủ quy trình an toàn lao động
- Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn lao động, sử dụng đúng trang thiết bị bảo hộ cá nhân trong quá trình làm việc.
- Đảm bảo tất cả các thiết bị và hệ thống đều đáp ứng tiêu chuẩn an toàn.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.1 Tốt nghiệp trung cấp trở lên, ưu tiên chuyên ngành nhiệt, điện lạnh hoặc các ngành liên quan.
1.2 Có kinh nghiệm làm việc với hệ thống điện lạnh, điều hòa VRV, chiller và các hệ thống HVAC khác.
1.3 Khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật và sử dụng thành thạo các thiết bị kỹ thuật.
1.4 Nhanh nhẹn, cẩn thận, có kỹ năng giải quyết vấn đề và tuân thủ các quy trình an toàn lao động.
1.5 Có khả năng làm việc theo ca, sẵn sàng xử lý sự cố kỹ thuật đột xuất.
1.6 Sức khỏe tốt, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại Công ty TNHH Vietart Food & Beverage Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm Du Lịch Phụ cấp Đồng phục Chế độ thưởng Chăm sóc sức khỏe Đào tạo Tăng lương Phụ cấp thâm niên Nghỉ phép năm
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Phụ cấp thâm niên
Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Vietart Food & Beverage

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Vietart Food & Beverage

Công ty TNHH Vietart Food & Beverage

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 166 Đoàn Hữu Trưng, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

