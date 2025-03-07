Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nghỉ mát, Quà Tết, Chăm sóc sức khỏe định kì hàng năm; Các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và thân nhân, gói chăm sóc sức khỏe dành cho người FPT... Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở cùng cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi Hưởng các gói ưu đãi cước khi sử dụng dịch vụ của FPT Telecom, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Chăm sóc khách hàng, tiếp nhận và xử lý các yêu cầu của khách hàng sử dụng dịch vụ của công ty; thu cước tại nhà với các trường hợp người già neo đơn, khuyết tật và các bill tồn cuối tháng trên địa bàn được phân công

Xác minh thực trạng, địa chỉ khách hàng tại khu vực được giao

Thu hồi các thiết bị khi khách hàng không còn nhu cầu sử dụng dịch vụ.

Tạo ra những tương tác, trải nghiệm cá nhân hoá tới Khách hàng trên các điểm tiếp xúc, các kênh tiếp xúc online/offline

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ Trưởng Bộ phận/Đơn vị

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, tuổi từ 20 đến 35

Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên, có sức khỏe tốt

Ưu tiên ứng viên đang sống tại địa bàn Hà Nội

Giao tiếp tốt, thật thà, cẩn thận, chịu khó, kiên nhẫn, có sức khỏe tốt

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

