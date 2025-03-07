Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/04/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nghỉ mát, Quà Tết, Chăm sóc sức khỏe định kì hàng năm; Các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và thân nhân, gói chăm sóc sức khỏe dành cho người FPT... Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở cùng cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi Hưởng các gói ưu đãi cước khi sử dụng dịch vụ của FPT Telecom, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Chăm sóc khách hàng, tiếp nhận và xử lý các yêu cầu của khách hàng sử dụng dịch vụ của công ty; thu cước tại nhà với các trường hợp người già neo đơn, khuyết tật và các bill tồn cuối tháng trên địa bàn được phân công
Xác minh thực trạng, địa chỉ khách hàng tại khu vực được giao
Thu hồi các thiết bị khi khách hàng không còn nhu cầu sử dụng dịch vụ.
Tạo ra những tương tác, trải nghiệm cá nhân hoá tới Khách hàng trên các điểm tiếp xúc, các kênh tiếp xúc online/offline
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ Trưởng Bộ phận/Đơn vị

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, tuổi từ 20 đến 35
Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên, có sức khỏe tốt
Ưu tiên ứng viên đang sống tại địa bàn Hà Nội
Giao tiếp tốt, thật thà, cẩn thận, chịu khó, kiên nhẫn, có sức khỏe tốt

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô 37-39A Đường 19, Khu Chế Xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. HCM

