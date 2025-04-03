Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công Ty TNHH Vận Chuyển Vùng Vịnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại Công Ty TNHH Vận Chuyển Vùng Vịnh
- Hồ Chí Minh: Số 99, Đường số 37, Khu đô thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương Thỏa thuận
Nhận đơn hàng từ sale.
Nhận báo gia cước tàu, chọn lịch tàu và chốt với sale ngày lấy BK.
Liên hệ thu mua lấy lịch đóng hàng các xưởng.
Gửi lịch cho nhà xe, Hun trùng (nếu đơn hàng có yêu cầu hun trùng).
Theo dõi lịch đóng hàng (đôn đốc nhà xe đóng đúng lịch).
Nhập thông tin đóng hàng lên SF.
Chốt công nợ với nhà xe, hun trùng.
Làm đề nghị thanh toán cước Vận chuyển/ chi hộ/ Hun trùng 2.
Làm đề nghị tạm ứng thanh toán tiền nguyên liệu.
Nhận tiền từ kế toán và thanh toán cho các NCC nguyên liệu.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm xuất nhập khẩu tại các công ty Fowarder.
Thành thao tin học văn phòng.
Có khả năng làm việc theo nhóm hoặc độc lập và chịu được áp lực công việc.
Tại Công Ty TNHH Vận Chuyển Vùng Vịnh Thì Được Hưởng Những Gì
Có chế độ thâm niên, đãi ngộ tốt với những nhân viên gắn bó lâu dài.
Chế độ du lịch nghỉ mát hàng năm, tổ chức teambuilding sôi nổi, các hoạt động sinh nhật, sự kiện của công ty.
Được tham gia BHXH, BHYT, BNTN, thai sản, ốm đau đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Hưởng các chế độ thưởng Lễ Tết, thưởng theo quy định chung của công ty.
Môi trường làm việc năng động, đồng nghiệp thân thiện dễ mến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vận Chuyển Vùng Vịnh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
