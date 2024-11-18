Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN IKEMEN GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: BT11 - VT3 Khu đô thị Xa La, Phúc La, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

Cập nhật dữ liệu bán hàng sàn TMĐT;

Kiểm soát giá vốn, giá bán sản phẩm;

Kiểm soát chi phí theo kế hoạch của các bộ phận kinh doanh;

Kiểm tra hợp lệ, hợp lí các khoản chi tiêu nội bộ;

Làm việc cùng các bộ khác trong bộ phận để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

Sắp xếp và lưu trữ các giấy tờ theo trình tự đúng;

Thực hiện lập các báo cáo định kỳ hàng tuần, hàng tháng, hàng quý hoặc các báo cáo đột xuất theo yêu cầu;

Thống kê và phân tích các số liệu thực tế về hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm;

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực TMĐT;

Khả năng tính toán tốt và nhạy bén với số liệu;

Kỹ năng tin học văn phòng;

Chăm chỉ, trung thực, chịu được áp lực.

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN IKEMEN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12 – 17 triệu/ tháng ( LC+ Lương doanh số + phụ cấp);

Thời gian làm việc: 8h00 – 17h30, từ thứ 2 đến thứ 7 (thứ 7 được về sớm);

Làm việc trong môi trường năng động & chuyên nghiệp;

Cơ hội phát triển và thăng tiến. Được tham gia các khóa học để nâng cao năng lực;

Được định hướng lộ trình phát triển bản thân từ Leader;

Được hưởng đầy đủ các chế độ được quy định trong Luật lao động (BHXH, nghỉ lễ, nghỉ phép,....);

Nghỉ 01 ngày/ tháng có lương.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN IKEMEN GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin