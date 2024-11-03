Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Dược Phẩm Đại Tân Tiến làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty TNHH Dược Phẩm Đại Tân Tiến
Ngày đăng tuyển: 03/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty TNHH Dược Phẩm Đại Tân Tiến

Nhân viên kho

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty TNHH Dược Phẩm Đại Tân Tiến

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 232 Tô Hiệu, Phường Hiệp Tân, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

1/ Thực hiện thủ tục xuất nhập hàng:
Nhận yêu cầu từ các phiếu và thực hiện việc nhập/ xuất hàng hoá trong kho. Chuẩn bị giấy tờ đi kèm hàng hoá như biên bản bàn giao, hoá đơn, chứng từ,... Theo dõi hàng hoá xuất nhập tồn, xuất hàng theo dự trù hàng.
Nhận yêu cầu từ các phiếu và thực hiện việc nhập/ xuất hàng hoá trong kho.
Chuẩn bị giấy tờ đi kèm hàng hoá như biên bản bàn giao, hoá đơn, chứng từ,...
Theo dõi hàng hoá xuất nhập tồn, xuất hàng theo dự trù hàng.
2/ Theo dõi hàng hoá trong kho:
Đảm bảo số lượng hàng hoá tối thiểu. Kiểm soát lô/ date của hàng hoá để báo cáo cấp trên kịp thời xử lý.
Đảm bảo số lượng hàng hoá tối thiểu.
Kiểm soát lô/ date của hàng hoá để báo cáo cấp trên kịp thời xử lý.
3/ Sắp xếp hàng hoá trong kho:
Quản lý và sắp xếp hàng hoá, duy trì đúng và đảm bảo nhiệt độ hàng hoá, không bị ẩm ướt. Các hàng hoá trong kho phải được đảm bảo tem nhãn, logo.
Quản lý và sắp xếp hàng hoá, duy trì đúng và đảm bảo nhiệt độ hàng hoá, không bị ẩm ướt.
Các hàng hoá trong kho phải được đảm bảo tem nhãn, logo.
4/ Kiểm kê kho:
Định kỳ lên lịch kiểm kê và báo cáo số lượng. Hiểu và biết chuẩn bị các giấy tờ liên quan đến GDP. Các công việc khác liên quan đến công ty và phòng ban khi được BGĐ yêu cầu.
Định kỳ lên lịch kiểm kê và báo cáo số lượng.
Hiểu và biết chuẩn bị các giấy tờ liên quan đến GDP.
Các công việc khác liên quan đến công ty và phòng ban khi được BGĐ yêu cầu.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp Dược trở lên. Đã có kinh nghiệm từ 01 - 02 năm ở vị trí Thủ Kho Dược. Tinh thần nhiệt tình, tỉ mỉ, trung thực và cẩn thận.
Tốt nghiệp Trung cấp Dược trở lên.
Đã có kinh nghiệm từ 01 - 02 năm ở vị trí Thủ Kho Dược.
Tinh thần nhiệt tình, tỉ mỉ, trung thực và cẩn thận.

Tại Công ty TNHH Dược Phẩm Đại Tân Tiến Thì Được Hưởng Những Gì

Luôn đảm bảo các quyền lợi về BHXH, HĐLĐ theo đúng quy định nhà nước. Thưởng Lễ/ Tết, lương tháng 13, sinh nhật, hiếu hỷ,... Xét tăng lương hằng năm/ theo năng lực,... Du lịch, team building hằng năm ở trong và ngoài nước,... Môi trường làm việc năng động, vui vẻ. Luôn được hỗ trợ công việc từ các đồng nghiệp.
Luôn đảm bảo các quyền lợi về BHXH, HĐLĐ theo đúng quy định nhà nước.
Thưởng Lễ/ Tết, lương tháng 13, sinh nhật, hiếu hỷ,...
Xét tăng lương hằng năm/ theo năng lực,...
Du lịch, team building hằng năm ở trong và ngoài nước,...
Môi trường làm việc năng động, vui vẻ.
Luôn được hỗ trợ công việc từ các đồng nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dược Phẩm Đại Tân Tiến

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Dược Phẩm Đại Tân Tiến

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 232/4 Tô Hiệu, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

