Tuyển Nhân viên kho Công ty Cổ Phần tin học Mai Hoàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Công ty Cổ Phần tin học Mai Hoàng
Ngày đăng tuyển: 05/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/11/2024
Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty Cổ Phần tin học Mai Hoàng

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 5 Trương Đình Hợi, Quận 4

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Soạn hàng theo đơn hàng
- Sắp xếp hàng hóa, dọn kho (Kho rộng 2000 m2, làm theo team)
- Kiểm đếm, kiểm kho...làm theo sự sắp xếp của Trưởng kho
Nơi làm việc: Kho trong cảng Khánh Hội: Số 5 Trương Đình Hợi, Q4, HCM

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm làm kho từ 2 - 3 năm
- Yêu cầu Nam, độ tuổi từ 22 - 45 tuổi
- Công ty lĩnh vực linh kiện, phụ kiến máy tính nên có kinh nghiệm làm ngành này là một lợi thế
- Chịu khó, siêng năng, trung thực, nhanh nhẹn, sức khỏe tốt, tư duy logic....
- Chịu được áp lực công việc và tăng ca khi cần.
- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 – hết thứ 7 (Nghỉ chủ nhật), Sáng 8h00 -12h, chiều 1h30-5h30
- Có thể tăng ca khi được yêu cầu (Từ 2-3 lần/ tuần)

Tại Công ty Cổ Phần tin học Mai Hoàng Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu Nhập từ 10 - 12 Triệu ( Lương cứng + Thưởng KPI + Phụ cấp tăng ca)
- BHXH: Công ty đóng 100% và đóng ngay khi ký hợp đồng chính thức.
- Thời gian thử việc: tối đa 2 tháng
- Nghỉ Lễ, Tết theo quy định nhà nước, và thưởng theo quy định công ty, Du lịch: 2 quý/lần....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần tin học Mai Hoàng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 241 Phố Vọng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

