Tuyển Nhân viên kho Công ty Cổ Phần tin học Mai Hoàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty Cổ Phần tin học Mai Hoàng
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 5 Trương Đình Hợi, Quận 4
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
- Soạn hàng theo đơn hàng
- Sắp xếp hàng hóa, dọn kho (Kho rộng 2000 m2, làm theo team)
- Kiểm đếm, kiểm kho...làm theo sự sắp xếp của Trưởng kho
Nơi làm việc: Kho trong cảng Khánh Hội: Số 5 Trương Đình Hợi, Q4, HCM
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm làm kho từ 2 - 3 năm
- Yêu cầu Nam, độ tuổi từ 22 - 45 tuổi
- Công ty lĩnh vực linh kiện, phụ kiến máy tính nên có kinh nghiệm làm ngành này là một lợi thế
- Chịu khó, siêng năng, trung thực, nhanh nhẹn, sức khỏe tốt, tư duy logic....
- Chịu được áp lực công việc và tăng ca khi cần.
- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 – hết thứ 7 (Nghỉ chủ nhật), Sáng 8h00 -12h, chiều 1h30-5h30
- Có thể tăng ca khi được yêu cầu (Từ 2-3 lần/ tuần)
Tại Công ty Cổ Phần tin học Mai Hoàng Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu Nhập từ 10 - 12 Triệu ( Lương cứng + Thưởng KPI + Phụ cấp tăng ca)
- BHXH: Công ty đóng 100% và đóng ngay khi ký hợp đồng chính thức.
- Thời gian thử việc: tối đa 2 tháng
- Nghỉ Lễ, Tết theo quy định nhà nước, và thưởng theo quy định công ty, Du lịch: 2 quý/lần....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần tin học Mai Hoàng
