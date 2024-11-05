Tuyển Nhân viên kho Công ty Cổ Phần tin học Mai Hoàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 5 Trương Đình Hợi, Quận 4

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Soạn hàng theo đơn hàng

- Sắp xếp hàng hóa, dọn kho (Kho rộng 2000 m2, làm theo team)

- Kiểm đếm, kiểm kho...làm theo sự sắp xếp của Trưởng kho

Nơi làm việc: Kho trong cảng Khánh Hội: Số 5 Trương Đình Hợi, Q4, HCM

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm làm kho từ 2 - 3 năm

- Yêu cầu Nam, độ tuổi từ 22 - 45 tuổi

- Công ty lĩnh vực linh kiện, phụ kiến máy tính nên có kinh nghiệm làm ngành này là một lợi thế

- Chịu khó, siêng năng, trung thực, nhanh nhẹn, sức khỏe tốt, tư duy logic....

- Chịu được áp lực công việc và tăng ca khi cần.

- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 – hết thứ 7 (Nghỉ chủ nhật), Sáng 8h00 -12h, chiều 1h30-5h30

- Có thể tăng ca khi được yêu cầu (Từ 2-3 lần/ tuần)

Tại Công ty Cổ Phần tin học Mai Hoàng Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu Nhập từ 10 - 12 Triệu ( Lương cứng + Thưởng KPI + Phụ cấp tăng ca)

- BHXH: Công ty đóng 100% và đóng ngay khi ký hợp đồng chính thức.

- Thời gian thử việc: tối đa 2 tháng

- Nghỉ Lễ, Tết theo quy định nhà nước, và thưởng theo quy định công ty, Du lịch: 2 quý/lần....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần tin học Mai Hoàng

