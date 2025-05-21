Tuyển Nhân viên kho CÔNG TNHH OWL BRAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TNHH OWL BRAND
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 377 Sư Vạn Hạnh, P12, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận
Kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi đóng gói
Đóng gói hàng đúng tiêu chuẩn thương hiệu để mang đến khách hàng trải nghiệm tốt nhất.
Hỗ trợ đội bộ phận kho thực hiện các công việc như: nhập hàng, kiểm kê hàng hóa, đóng gói xuất hàng, đóng gói lưu chuyển hàng hóa giữa các kho tổng - kho trực thuộc chi nhánh.
Hỗ trợ kiểm tra số lượng và chất lượng hàng hóa đầu vào trước khi nhập liệu
Thực hiện dán tem – nhãn phụ theo quy định công ty sau khi nhập kho hàng hóa.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: có từ tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Tính cách : trung thực, cẩn thận, chăm chỉ, chủ động và thái độ cầu tiến.
Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, quan sát tốt, cẩn thận, kỹ năng sắp xếp, tổ chức công việc và kỹ năng xử lý tình huống.
Ưu tiên: Ứng viên từng làm công tác kho vận tại các xưởng sản xuất ngành may mặc, có hiểu biết về An toàn lao động.
Tại CÔNG TNHH OWL BRAND Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: Thỏa thuận, các khoản thưởng năm, theo tình hình kinh doanh và kết quả công việc (Lương cơ bản + KPI).
Thử việc tối thiểu 1 tháng với mức lương 85% lương đề xuất
Địa điểm: 27 Đất Thánh, Phường 6, Quận Tân Bình (Kho tổng)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TNHH OWL BRAND
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
