Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại JobsGO Recruit
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai:
- 64/25 Hoàng Minh Chánh, Phường Hóa An, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Nhân viên Sale mặt hàng Sơn Tĩnh Điện
Theo dõi công nợ với khách hàng đảm bảo khách hàng thanh toán đúng hẹn
Hổ trợ kỹ thuật và mở rộng thị phần ở những khách hàng hiện tại
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp tốt, cần cù, siêng năng, có sức khỏe tốt
Không kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Không kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Lương cơ bản + hoa hồng + thưởng theo quý + phụ cấp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI