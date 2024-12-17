Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC KIM MINH CHÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC KIM MINH CHÂU
Ngày đăng tuyển: 17/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC KIM MINH CHÂU

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC KIM MINH CHÂU

Mức lương
11 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 210

- 212 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, HCM, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 11 - 30 Triệu

Đón tiếp, tư vấn sản phẩm cho khách hàng phân khúc cao cấp lĩnh vực trang sức
Sắp đặt, vệ sinh quầy kệ, trưng bày sản phẩm sạch đẹp, gọn gàng.
Hợp tác với đội nhóm tốt đảm bảo doanh số bán hàng tốt và tham gia chiến lược xây dựng hình ảnh thương hiệu cá nhân (Mẫu ảnh chụp quảng bá thương hiệu sản phẩm, Tham gia livestream cùng đồng nghiệp để tư vấn sản phẩm).
Với Mức Lương 11 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại hình ưa nhìn (nam 1m7 trở lên), tự tin giao tiếp
Yêu thích công việc kinh doanh, bán hàng sản phẩm trang sức đá quý
Kinh nghiệm xây dựng hình ảnh thương hiệu cá nhân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC KIM MINH CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: LC: 10 triệu/tháng (thử việc 85%LC)+ Phụ cấp (ăn trưa, gửi xe) + %DS + Thưởng nóng tuần + Thưởng vượt KPI + Thưởng chiết khấu (Thu nhập 10tr - 30tr)
Được xây dựng hình ảnh thương hiệu cá nhân
Được tiếp cận và trải nghiệm với những sản phẩm cao cấp.
Được hưởng chế độ nghỉ ngày lễ ngày Tết theo quy định, đóng BHXH đầy đủ
Thời gian làm việc: 9h00 – 18h00, nghỉ trưa 12h -13h30. Nghỉ 4 ngày/ tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC KIM MINH CHÂU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC KIM MINH CHÂU

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC KIM MINH CHÂU

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 41 - 43, Đường Khuất Duy Tiến , Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

