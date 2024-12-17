Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC KIM MINH CHÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 30 Triệu

Mức lương 11 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 210 - 212 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, HCM, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 11 - 30 Triệu

Đón tiếp, tư vấn sản phẩm cho khách hàng phân khúc cao cấp lĩnh vực trang sức

Sắp đặt, vệ sinh quầy kệ, trưng bày sản phẩm sạch đẹp, gọn gàng.

Hợp tác với đội nhóm tốt đảm bảo doanh số bán hàng tốt và tham gia chiến lược xây dựng hình ảnh thương hiệu cá nhân (Mẫu ảnh chụp quảng bá thương hiệu sản phẩm, Tham gia livestream cùng đồng nghiệp để tư vấn sản phẩm).

Với Mức Lương 11 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại hình ưa nhìn (nam 1m7 trở lên), tự tin giao tiếp

Yêu thích công việc kinh doanh, bán hàng sản phẩm trang sức đá quý

Kinh nghiệm xây dựng hình ảnh thương hiệu cá nhân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC KIM MINH CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: LC: 10 triệu/tháng (thử việc 85%LC)+ Phụ cấp (ăn trưa, gửi xe) + %DS + Thưởng nóng tuần + Thưởng vượt KPI + Thưởng chiết khấu (Thu nhập 10tr - 30tr)

Được xây dựng hình ảnh thương hiệu cá nhân

Được tiếp cận và trải nghiệm với những sản phẩm cao cấp.

Được hưởng chế độ nghỉ ngày lễ ngày Tết theo quy định, đóng BHXH đầy đủ

Thời gian làm việc: 9h00 – 18h00, nghỉ trưa 12h -13h30. Nghỉ 4 ngày/ tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC KIM MINH CHÂU

