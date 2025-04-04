Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TIPU VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TIPU VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TIPU VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 04/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TIPU VIỆT NAM

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIPU VIỆT NAM

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 47 Trần Quý Kiên, P Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng và liên lạc, nhằm mang về lượt chuyển đổi cho công ty.
Chăm sóc khách hàng từ nguồn Quảng cáo của công ty trên các nền tảng fb, web giữ liên lạc với (khách hàng cũ, mới và khách hàng tiềm năng)
Báo giá các gói tư vấn thiết kế nội thất cho khách hàng.
Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng, tìm hiểu nhu cầu, phong cách, ngân sách
Phối hợp với bộ phận thiết kế để tư vấn về các giải pháp thiết kế và thi công nội thất phù hợp.
Chốt sales và theo dõi quá trình ký kết hợp đồng
Theo dõi tiến độ dự án, đảm bảo công việc được thực hiện đúng tiến độ, chất lượng và ngân sách
Các công việc được cấp trên giao nằm trong phạm vi năng lực, đóng góp ý tưởng cho team và các bộ phận.
Địa điểm làm việc : Số 47-49 Trần Quý Kiên, P. Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TPHCM

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1 năm ở mảng Sales - Marketing. Từng có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thiết kế và thi công xây dựng là một lợi thế. Ưu tiên Nam học chuyên ngành kinh tế xây dựng
Tự tin, khéo léo trong giao tiếp. Ứng xử và linh hoạt tuỳ tình huống và tuỳ khách hàng.
Thành thạo kỹ năng tổ chức công việc, quản lý thời gian
Thành thạo kỹ năng quản trị mối quan hệ
Làm tốt các công cụ Microsoft Office.
Tính cách chủ động, sẵn sàng học hỏi trong công việc.
Kỹ tính, cẩn thận, chu đáo khi làm những công việc liên quan đến hợp đồng.
Đảm bảo hoàn thành đúng deadline, tiến độ dự án và có trách nhiệm khi làm teamwork.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIPU VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được công nhận, tôn trọng và thưởng xứng đáng với giá trị đóng góp.
Thưởng commission 5% giá trị hợp đồng của công trình cho khách hàng do Sales Admin tìm kiếm.
5% giá trị hợp đồng của công trình
Thưởng comission 2,5% giá trị hợp đồng của công trình cho khách hàng không phải do Sales Admin tìm kiếm.
2,5% giá trị hợp đồng của công trình
không
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của luật lao động.
Có cơ hội tự học hỏi, phát triển trong môi trường thiết kế và thi công xây dựng.
Tham gia vào các dự án chuyên nghiệp, các hoạt động tập thể, vui chơi, du lịch cùng công ty.
Cung cấp phương tiện làm việc: máy tính văn phòng, máy ảnh, vv

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIPU VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TIPU VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN TIPU VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 2, Đường số 1, Melosa Khang Điền, Phường Phú Hữu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

