Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TIPU VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIPU VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: 47 Trần Quý Kiên, P Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng và liên lạc, nhằm mang về lượt chuyển đổi cho công ty.
Chăm sóc khách hàng từ nguồn Quảng cáo của công ty trên các nền tảng fb, web giữ liên lạc với (khách hàng cũ, mới và khách hàng tiềm năng)
Báo giá các gói tư vấn thiết kế nội thất cho khách hàng.
Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng, tìm hiểu nhu cầu, phong cách, ngân sách
Phối hợp với bộ phận thiết kế để tư vấn về các giải pháp thiết kế và thi công nội thất phù hợp.
Chốt sales và theo dõi quá trình ký kết hợp đồng
Theo dõi tiến độ dự án, đảm bảo công việc được thực hiện đúng tiến độ, chất lượng và ngân sách
Các công việc được cấp trên giao nằm trong phạm vi năng lực, đóng góp ý tưởng cho team và các bộ phận.
Địa điểm làm việc : Số 47-49 Trần Quý Kiên, P. Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TPHCM
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tự tin, khéo léo trong giao tiếp. Ứng xử và linh hoạt tuỳ tình huống và tuỳ khách hàng.
Thành thạo kỹ năng tổ chức công việc, quản lý thời gian
Thành thạo kỹ năng quản trị mối quan hệ
Làm tốt các công cụ Microsoft Office.
Tính cách chủ động, sẵn sàng học hỏi trong công việc.
Kỹ tính, cẩn thận, chu đáo khi làm những công việc liên quan đến hợp đồng.
Đảm bảo hoàn thành đúng deadline, tiến độ dự án và có trách nhiệm khi làm teamwork.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIPU VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng commission 5% giá trị hợp đồng của công trình cho khách hàng do Sales Admin tìm kiếm.
5% giá trị hợp đồng của công trình
Thưởng comission 2,5% giá trị hợp đồng của công trình cho khách hàng không phải do Sales Admin tìm kiếm.
2,5% giá trị hợp đồng của công trình
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của luật lao động.
Có cơ hội tự học hỏi, phát triển trong môi trường thiết kế và thi công xây dựng.
Tham gia vào các dự án chuyên nghiệp, các hoạt động tập thể, vui chơi, du lịch cùng công ty.
Cung cấp phương tiện làm việc: máy tính văn phòng, máy ảnh, vv
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIPU VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
