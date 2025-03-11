Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH DMC Mekong Image Travel & Events làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH DMC Mekong Image Travel & Events
Mức lương
4 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 22 Nguyễn Trọng Lội, phường 4,Hồ Chí Minh, Quận 4
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 4 - 12 Triệu
- Điều hành các chương trình tour nội địa
- Cập nhật, quản lý cơ sở dữ liệu nội bộ phục vụ điều hành
- Thiết kế các chương trình du lịch & báo giá tư vấn cho nhóm khách gia đình, doanh nghiệp
- Tham gia hỗ trợ đoàn trên tour
- Tìm kiếm khách hàng, chủ động trong công việc tìm kiếm
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban Giám đốc
Với Mức Lương 4 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Chủ động tìm kiếm khách, năng động, ham học hỏi, teamwork tốt
-Đã có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng hoặc 1 năm ở vị trí sale
Tại Công Ty TNHH DMC Mekong Image Travel & Events Thì Được Hưởng Những Gì
- BHXH theo quy định nhà nước
- BH sức khỏe cao cấp sau 6 tháng
- Hỗ trợ bữa trưa tại văn phòng
- Cơ hội du lịch trong và ngoài nước hằng năm
- Môi trường làm việc quốc tế năng động, hiện đại
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH DMC Mekong Image Travel & Events
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
