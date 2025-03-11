Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH DMC Mekong Image Travel & Events làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 12 Triệu

Mức lương 4 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 22 Nguyễn Trọng Lội, phường 4,Hồ Chí Minh, Quận 4

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 4 - 12 Triệu

- Điều hành các chương trình tour nội địa

- Cập nhật, quản lý cơ sở dữ liệu nội bộ phục vụ điều hành

- Thiết kế các chương trình du lịch & báo giá tư vấn cho nhóm khách gia đình, doanh nghiệp

- Tham gia hỗ trợ đoàn trên tour

- Tìm kiếm khách hàng, chủ động trong công việc tìm kiếm

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban Giám đốc

Với Mức Lương 4 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Chủ động tìm kiếm khách, năng động, ham học hỏi, teamwork tốt

-Đã có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng hoặc 1 năm ở vị trí sale

Tại Công Ty TNHH DMC Mekong Image Travel & Events Thì Được Hưởng Những Gì

- BHXH theo quy định nhà nước

- BH sức khỏe cao cấp sau 6 tháng

- Hỗ trợ bữa trưa tại văn phòng

- Cơ hội du lịch trong và ngoài nước hằng năm

- Môi trường làm việc quốc tế năng động, hiện đại

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH DMC Mekong Image Travel & Events

