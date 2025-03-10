Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thương Mại Phụ Tùng Xe Nâng Trường Phát làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Thương Mại Phụ Tùng Xe Nâng Trường Phát
Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Dương:
- 30 Đại Lộ Bình Dương, Phường Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương, Thị xã Thuận An
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 13 Triệu
- Tìm kiếm khách hàng mới.
- Chăm sóc khách hàng sẵn có.
- Tư vấn, báo giá, chốt đơn, phối hợp kho, giao hàng
- Thu hồi công nợ.
- Các công việc khác được phân công.
Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sức khỏe tốt
- Biết sử dụng Word, Excel
- Yêu thích về máy móc, cơ khí.
- Trình độ : Trung cấp, Cao Đẳng
- Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản ngay từ đầu
Tại Công ty TNHH Thương Mại Phụ Tùng Xe Nâng Trường Phát Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản : 7.500.000 + % doanh thu bán hàng ( 9.000.000 ~ 13.000.000 )
- Phụ cấp cước điện thoại : 200.000/ tháng
- Phụ cấp cơm trưa : 30.000/ngày
- Thưởng tháng 13, Tết.
- Đóng bảo hiểm XH đầy đủ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Phụ Tùng Xe Nâng Trường Phát
