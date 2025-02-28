Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH TM&DV Thực Phẩm Á Châu làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Số 106, đường số 1, khu phố 2, phường Hòa Phú, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phân tích và đánh giá dữ liệu kinh doanh để xác định xu hướng, cơ hội và thách thức trong thị trường.

- Xây dựng và duy trì các báo cáo định kỳ về hiệu suất kinh doanh, giúp ban lãnh đạo đưa ra quyết định chiến lược.

- Hỗ trợ phát triển các kế hoạch kinh doanh và chiến lược tiếp thị dựa trên phân tích dữ liệu và nghiên cứu thị trường.

- Thực hiện các cuộc khảo sát và phỏng vấn để thu thập thông tin từ khách hàng và đối tác, từ đó cải thiện sản phẩm và dịch vụ.

- Phối hợp với các phòng ban khác để triển khai các dự án và chiến dịch kinh doanh, đảm bảo đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam, có phương tiện di chuyển khi đi công tác.

- Chủ động trong công việc, biết cách nắm bắt tâm lý khách hàng cũng như xử lý các tình huống giữa khách hàng với công ty.

- Có kinh nghiệm sale ngành nghề Suất ăn Công nghiệp

Tại Công Ty TNHH TM&DV Thực Phẩm Á Châu Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, thưởng 13 tháng lương.

- Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Hỗ trợ chi phí ăn trưa và các khoản phụ cấp khác trong quá trình làm việc.

- Ngày nghỉ phép hàng năm theo quy định, cùng với các ngày lễ tết theo luật lao động.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, và cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM&DV Thực Phẩm Á Châu

