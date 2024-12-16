Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN A CITY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 113 trần hưng đạo, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Phân tích thị trường, xu hướng và đối thủ cạnh tranh để đề xuất mục tiêu và kế hoạch kinh doanh.

Xây dựng chính sách, phương án kinh doanh, chương trình khuyến mãi và kế hoạch phát triển thị trường.

Duy trì và phát triển hệ thống khách hàng lớn, đại lý, tạo mối quan hệ hợp tác bền vững.

Triển khai và giám sát hiệu quả làm việc của đội ngũ kinh doanh, đảm bảo doanh số đạt mục tiêu.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết công nợ khó đòi (nếu có).

Tập trung phát triển các dự án lớn, gói thầu của khách hàng toàn cầu và lớn tại Việt Nam.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Tổng Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm liên quan (ưu tiên trong lĩnh vực sắt thép, vật liệu xây dựng, B2B)

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Xây dựng, Kiến trúc, Giao thông, Thủy lợi hoặc liên quan.

Kỹ năng:

Lập kế hoạch, tổ chức và giám sát.

Lãnh đạo đội nhóm, giao tiếp, làm việc nhóm và độc lập.

Trung thực, trách nhiệm, chịu áp lực công việc tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN A CITY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập:Lương thỏa thuận theo năng lực.

Phúc lợi:BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật.

Thưởng:Lương tháng 13, thưởng lễ/tết, xét tăng lương hàng năm.

Cơ hội:Lộ trình thăng tiến rõ ràng, chế độ khen thưởng hấp dẫn.

