Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN EXTRIM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 116/1A Phan Văn Trị, P12, Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Nhân viên kỹ thuật

Tiếp nhận đơn hàng, kiểm tra tình trạng sản phẩm và tư vấn thêm (nếu cần thiết) cho khách hàng để đưa ra giải pháp tối ưu nhất cho khách hàng.

Tiếp nhận đơn hàng từ bộ phận CS.

Tiến hành đánh giá sơ bộ về tình trạng sản phẩm, nếu có phương án xử lý khác đảm bảo hơn về chất lượng sản phẩm, có thể tư vấn thêm để đưa ra giải pháp tối ưu nhất trong quá trình sửa chữa, phục hồi.

Thực hiện sửa chữa theo yêu cầu của khách hàng.

Kiểm tra và chuẩn bị nguyên – vật liệu cần thiết cho công việc.

Lập danh sách và chuẩn bị các nguyên vật liệu cần thiết phục vụ công việc.

Sắp xếp và phân loại nguyên vật liệu theo thứ tự sử dụng.

Kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu được nhận để tránh dùng hàng kém chất lượng ảnh hưởng tới sản phẩm của khách hàng.

Sử dụng nguyên vật liệu hợp lý, tránh lãng phí.

Đảm bảo môi trường, khu vực làm việc sạch sẽ, gọn gàng theo nguyên tắc 5S

Các công việc khác liên quan tới công việc chung của cửa hàng theo sự phân công của Quản lý bộ phận.

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm hoặc đam mê với công việc sửa chữa và phục hồi giày, túi xách … hoặc các vật dụng liên quan.

Kỹ năng cần có:

Cẩn thận, tỉ mỉ, có tay nghề.

Chịu được áp lực công việc cao.

Có đam mê, cầu tiến và ham học hỏi trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EXTRIM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thoả thuận + Thưởng theo quy chế Công ty

Phụ cấp cơm trưa tại văn phòng (500.000 VNĐ/ tháng)

Các chế độ Bảo hiểm, phép năm … theo quy định của nhà nước ban hành.

Được hưởng các chế độ Lễ, Tết, Sinh nhật, Công đoàn và các hoạt động Team buidling … theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EXTRIM

