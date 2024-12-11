Tuyển Nhân viên Marketing Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Vận Tải Thương Mại Long Vân Limousine làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên Marketing Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Vận Tải Thương Mại Long Vân Limousine làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Vận Tải Thương Mại Long Vân Limousine
Ngày đăng tuyển: 11/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/01/2025
Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Vận Tải Thương Mại Long Vân Limousine

Nhân viên Marketing

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Quản lý các dự án của Team Media, bao gồm các team Quay dựng, Thiết kế, Biên kịch,...
Lên kế hoạch quay quảng cáo, đưa ra các ý tưởng quảng cáo để tăng doanh số công ty. Lên kế hoạch truyền thông làm tăng nhận diện thương hiệu.
Phân bổ task list công việc cho tuyến nhân viên và theo sát tiến độ thực hiện.
Xây dựng, đào tạo đội ngũ Team Media.
Phân tích và báo cáo kết quả các công việc hàng tháng.
Quản lý các dự án của Team Media, bao gồm các team Quay dựng, Thiết kế, Biên kịch,...
Chuẩn bị và hoàn thành các báo cáo theo yêu cầu của Ban Giám đốc và Công ty theo đúng nội dung, chất lượng và thời hạn yêu cầu.
Làm việc với bộ phận Marketing để thiết kế Digital Banner, Poster, Brochure, Catalogue, Profile, Folder, bao thư, Namecard, hình ảnh layout 2D và 3D,... phục vụ cho các kênh truyền thông của công ty như Website, Facebook, Youtube,...

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Marketing, tuyền thông hoặc các chuyên ngành liên quan;
Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đường;
Ưu tiên ứng viên thông thảo, am hiểu công cụ Marketing online, truyền thông;
Có nhiều ý tưởng sáng tạo, tư duy tổng hợp và phân tích tốt;
Có khả năng chịu được áp lực, nhiệt tình sáng tạo trong công việc;
Tính cầu thị, nhiệt huyết, trách nghiệm với công việc;
Có kỹ năng thuyết trình, làm việc theo nhóm;

Tại Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Vận Tải Thương Mại Long Vân Limousine Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10.000.000đ - 15.000.000 VND
BHXH, BHYT, BHTN,... theo quy định
Nghỉ phép, nghỉ lễ tết theo quy định công ty
Hưởng chính sách, chế độ phúc lợi Công ty và Công đoàn
Tham gia đào tạo kỹ năng/ kiến thức chuyên môn trong quá trình làm việc
Cơ hội thăng tiến về vị trí và thu nhập, công việc ổn định lâu dài
Chính sách thâm niên
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động
Du lịch, teambuilding,... hàng năm
Phụ cấp công việc, tính OT khi có yêu cầu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Vận Tải Thương Mại Long Vân Limousine

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Vận Tải Thương Mại Long Vân Limousine

Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Vận Tải Thương Mại Long Vân Limousine

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 152 Chu Văn An, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

