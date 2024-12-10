Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU NÔNG NGHIỆP MEKONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 354D Nguyễn Xí, Phường 13, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc

Triển khai các chiến lược B2B Marketing trên kênh online và offline, đối tượng khách hàng trong ngành Nông nghiệp.

+ Xây dựng và triển khai kế hoạch marketing theo yêu cầu xây dựng thương hiệu công ty, thương hiệu dòng hàng từng giai đoạn.

+ Thu thập, chỉnh sửa dữ liệu (hình ảnh, video) marketing từ nhiều nguồn khác nhau theo chủ đề nội dung cần triển khai.

+ Lên nội dung và đăng bài theo kế hoạch – sau khi có kiến thức về ngành và thị trường sẽ tự lên kế hoạch rồi triển khai theo dự án.

+ Phân tích - đề xuất và lên kế hoạch - triển khai - chạy chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng social media theo yêu cầu.

Quản lý và đảm bảo tương tác trên các kênh truyền thông của công ty.

Nghiên cứu, đánh giá thị trường, xác định nhu cầu thị trường, thị trường mục tiêu, thị trường mới tiềm năng cần khai thác.

Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng kế hoạch và triển khai chiến lược marketing sản phẩm cũ và mới.

Tìm kiếm, đánh giá, tham gia tổ chức các chương trình xúc tiến hợp tác thương mại như là hội thảo, hội chợ… có liên quan đến ngành hàng đang kinh doanh, đề xuất tham gia nếu phù hợp với tiêu chí lựa chọn của công ty.

Tham gia các hoạt động marketing như hội thảo bán hàng, tư vấn kỹ thuật, tư vấn bán hàng, và các hoạt động khác.

Xử lý các khủng hoảng truyền thông, các lỗi gặp phải trong quá trình triển khai các chiến dịch marketing.

Tổ chức và đo lường hiệu quả các chiến dịch quảng cáo/truyền thông trên các kênh quảng bá với ngân sách cho phép.

Hoàn thành các báo cáo theo yêu cầu của công ty.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp các ngành Kinh tế, Marketing hoặc các chuyên ngành liên quan.

Ưu tiên có kinh nghiệm về Marketing trong lĩnh vực nông nghiệp.

Có tính sáng tạo cao, đam mê với lĩnh vực Marketing, có tư duy về kinh doanh và khả năng tự học.

Khả năng viết lách, biên tập linh hoạt nội dung tốt, sáng tạo, đa dạng phong cách viết.

Có khả năng sử dụng các phần mềm thiết kế: Adobe Premiere, Adobe Photoshop, After Effects,...

Có khả năng thiết lập chạy quảng cáo, viết SEO trên các kênh social media.

Sẵn sàng đi công tác khi có yêu cầu.

Biết tiếng Anh hoặc tiếng Trung là một lợi thế

Quyền Lợi

Lương (thử việc 2 tháng): 10.000.000 đồng – 13.000.000 đồng (Lương gross, tuỳ theo năng lực và kinh nghiệm).

Thưởng hàng quý dựa theo kết quả kinh doanh của công ty và KPI hoàn thành công việc khi ký HĐLĐ làm đủ 6 tháng liên tục.

Khám sức khỏe định kỳ hằng năm và cạo vôi răng 2 lần/năm hoặc tham gia Bảo hiểm sức khỏe (phúc lợi này áp dụng cho nhân viên chính thức làm việc đủ 6 tháng trở lên).

Được xét đi công tác nước ngoài và các hoạt động ngoại khoá hàng năm, tùy theo quy định từng thời điểm của công ty.

Trợ cấp tiền ăn trưa, tập gym, điện thoại và gửi xe hàng tháng.

Đảm bảo đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật quy định: BHXH, BHYT, BHTN.

Một số chính sách phúc lợi khác cho nhân viên chính thức, nhân viên gắn bó lâu dài với công ty.

Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp và phát triển bản thân.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển

