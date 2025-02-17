Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo

Nhân viên Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty Cổ phần Truyền thông Alo

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 445 Đội Cấn, Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng chiến lược Marketing trên các kênh truyền thông số, quản lý, vận hành, và theo dõi hiệu quả trên các kênh Website, Google ads, Facebook, Zalo,...
- Triển khai các chiến dịch quảng cáo trên các kênh Online như: Google, Facebook và các kênh Digital khác để quảng bá thương hiệu.
- Thống kê, phân tích số liệu quảng cáo để có các điều chỉnh hợp lý, tăng hiệu quả quảng cáo trực tiếp như cải thiện KPI (cpc, ctr, cr, roas)
- Quản lý các hình ảnh thương hiệu, các hoạt động Google Ads và các loại hình Ads khác.
- Giám sát tính hiệu quả cũng như chi phí của các chiến dịch quảng cáo trên các kênh truyền thông số.
- Cập nhật thường xuyên Insights người dùng cũng như những thay đổi trên các kênh phương tiện truyền thông số để điều chỉnh lại và tối ưu chiến lược Marketing.
- Làm việc với đối tác: Tìm và lên danh sách đối tác, trực tiếp triển khai, quản trị ngân sách và hiệu suất công việc của Đối tác.
- Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất cho Ban lãnh đạo theo quy định và các công việc khác theo sự phân công của BLĐ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Có kinh nghiệm triển khai về các kênh Digital marketing SEM, SEO, Google Adwords, Facebook ads, social media,...
- Nắm vững tracking: Google Tag Manager, GA4, Pixel Facebook, ... tracking các nền tảng quảng cáo khác.
- Có kinh nghiệm thực tế về lập kế hoạch & thực hiện kế hoạch truyền thông, ngân sách & tối ưu hiệu suất kênh.

Tại Công ty Cổ phần Truyền thông Alo Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, thoả thận theo năng lực
Thưởng cuối năm, thưởng lễ tết, thưởng hiệu quả công việc,....
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, có nhiều cơ hội khẳng định bản thân và thăng tiến trong nghề nghiệp;
Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ và công ty hỗ trợ kinh phí tham gia các khóa đào tạo cao cấp bên ngoài;
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi xã hội khác như: BHXH; nghỉ phép theo quy định; nghỉ mát hàng năm; các hoạt động thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Truyền thông Alo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Truyền thông Alo

Công ty Cổ phần Truyền thông Alo

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: P.1803, Tầng 18, Tòa nhà 71 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội

