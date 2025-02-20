Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Kim Vân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 89 Nguyễn Hữu Cảnh, P22, Bình Thạnh,Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch và ý tưởng truyền thông, phương thức triển khai cho các dự án truyền thông của Công ty

Nghiên cứu, xem xét những kênh, phương tiện hiệu quả cho chiến dịch quảng cáo của Công ty

Khai thác và phát triển các kênh Media: Youtube, Facebook, Website,…

Giám sát về hiệu quả và chi phí các chiến dịch quảng cáo trên các kênh truyền thông số (Google Adwords, Facebook)

Thiết kế, chỉnh sửa hình ảnh, dựng video phù hợp với từng dự án, sự kiện khác nhau của Công ty

Quản lý và kiểm tra dự án, ngân sách theo kế hoạch đã được duyệt để đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng của dự án

Lập báo cáo định kỳ

Công việc sẽ trao đổi kỹ hơn khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Báo chí/Truyền thông hoặc các chuyên ngành liên quan khác

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

Khả năng sáng tạo,tư duy thẩm mỹ và lên ý tưởng tốt

Có khả năng khai thác Internet và cập nhật xu hướng thị trường

Có kỹ năng quản lý, lập kế hoạch, tổ chức, triền khai và theo dõi thực hiện các chiến dịch truyền thông

Kỹ năng làm việc nhóm tốt, chịu được áp lực công việc cao

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Kim Vân Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm, trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

Thưởng các ngày lễ, tết

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bao hiểm thất nghiệp theo quy định

Review tăng lương hằng năm

Được hỗ trợ xe trong quá trình di chuyển công việc

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Kim Vân

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.