Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Kim Vân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Kim Vân
- Hồ Chí Minh:
- 89 Nguyễn Hữu Cảnh, P22, Bình Thạnh,Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập kế hoạch và ý tưởng truyền thông, phương thức triển khai cho các dự án truyền thông của Công ty
Nghiên cứu, xem xét những kênh, phương tiện hiệu quả cho chiến dịch quảng cáo của Công ty
Khai thác và phát triển các kênh Media: Youtube, Facebook, Website,…
Giám sát về hiệu quả và chi phí các chiến dịch quảng cáo trên các kênh truyền thông số (Google Adwords, Facebook)
Thiết kế, chỉnh sửa hình ảnh, dựng video phù hợp với từng dự án, sự kiện khác nhau của Công ty
Quản lý và kiểm tra dự án, ngân sách theo kế hoạch đã được duyệt để đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng của dự án
Lập báo cáo định kỳ
Công việc sẽ trao đổi kỹ hơn khi phỏng vấn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
Khả năng sáng tạo,tư duy thẩm mỹ và lên ý tưởng tốt
Có khả năng khai thác Internet và cập nhật xu hướng thị trường
Có kỹ năng quản lý, lập kế hoạch, tổ chức, triền khai và theo dõi thực hiện các chiến dịch truyền thông
Kỹ năng làm việc nhóm tốt, chịu được áp lực công việc cao
Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Kim Vân Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng các ngày lễ, tết
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bao hiểm thất nghiệp theo quy định
Review tăng lương hằng năm
Được hỗ trợ xe trong quá trình di chuyển công việc
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, cơ hội phát triển.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Kim Vân
