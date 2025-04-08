Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Khai Thác Tài Sản Dầu Khí (PSA) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

• Lập kế hoạch và tổ chức các sự kiện cho khách hàng: hội thảo, hội nghị, tiệc...

• Quản lý, điều phối, giám sát toàn bộ hoạt động tổ chức sự kiện bao gồm: Tiếp nhận yêu cầu; khảo sát thị hiếu; sáng tạo ý tưởng; xây dựng kế hoạch, dự toán; thuyết trình kế hoạch; điều chỉnh kế hoạch theo yêu cầu; điều phối, giám sát việc triển khai sự kiện theo kế hoạch; giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện; quản lý nhà cung cấp/nhà thầu phụ

• Lập kế hoạch/mục tiêu công việc, phân bổ công việc cho các thành viên; quản lý/giám sát/điều phối giám sát/đánh giá việc thực hiện theo tháng/quý/năm hoặc theo hoạt động/sự kiện

• Thực hiện các thủ tục liên quan đến hợp đồng, nghiệm thu, thanh toán với các khách hàng và nhà thầu/nhà cung cấp

• Phối hợp với các bộ phận trong công ty thực hiện vấn đề liên quan đến hoạt động tổ chức sự kiện (Thiết kế, Truyền thông, ...)

• Chịu trách nhiệm báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện công việc theo sự kiện/tháng/quý/năm cho Lãnh đạo Công ty

• Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng để giới thiệu dịch vụ

• Chi tiết các công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn