Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Khai Thác Tài Sản Dầu Khí (PSA) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Khai Thác Tài Sản Dầu Khí (PSA)
Ngày đăng tuyển: 08/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/05/2025
Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Khai Thác Tài Sản Dầu Khí (PSA)

Nhân viên Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Khai Thác Tài Sản Dầu Khí (PSA)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 15, tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

• Lập kế hoạch và tổ chức các sự kiện cho khách hàng: hội thảo, hội nghị, tiệc...
• Quản lý, điều phối, giám sát toàn bộ hoạt động tổ chức sự kiện bao gồm: Tiếp nhận yêu cầu; khảo sát thị hiếu; sáng tạo ý tưởng; xây dựng kế hoạch, dự toán; thuyết trình kế hoạch; điều chỉnh kế hoạch theo yêu cầu; điều phối, giám sát việc triển khai sự kiện theo kế hoạch; giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện; quản lý nhà cung cấp/nhà thầu phụ
• Lập kế hoạch/mục tiêu công việc, phân bổ công việc cho các thành viên; quản lý/giám sát/điều phối giám sát/đánh giá việc thực hiện theo tháng/quý/năm hoặc theo hoạt động/sự kiện
• Thực hiện các thủ tục liên quan đến hợp đồng, nghiệm thu, thanh toán với các khách hàng và nhà thầu/nhà cung cấp
• Phối hợp với các bộ phận trong công ty thực hiện vấn đề liên quan đến hoạt động tổ chức sự kiện (Thiết kế, Truyền thông, ...)
• Chịu trách nhiệm báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện công việc theo sự kiện/tháng/quý/năm cho Lãnh đạo Công ty
• Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng để giới thiệu dịch vụ
• Chi tiết các công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Khai Thác Tài Sản Dầu Khí (PSA) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Khai Thác Tài Sản Dầu Khí (PSA)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Khai Thác Tài Sản Dầu Khí (PSA)

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Khai Thác Tài Sản Dầu Khí (PSA)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 15, tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

