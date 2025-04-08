Tuyển Nhân viên SEO Công ty TNHH Thiết bị lọc nước Minh Anh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Xây dựng chiến lược SEO cho website, thực hiện biện pháp tăng trưởng organic traffic và doanh thu

Phối hợp với team Web để tối ưu website chuẩn SEO để đạt hiệu quả cao nhất.

Phân tích đánh giá từ khóa; phân tích đánh giá đối thủ, thị trường; định hướng cho team triển khai các kế hoạch SEO để đảm bảo thứ hạng - organic traffic

Cập nhập thuật toán và các phương pháp SEO mới

Tối ưu hóa nội dung trên trang web hữu ích cho khách hàng, tăng tỷ lệ chuyển đổi.

Xây dựng, quản lý hệ thống site vệ tinh của công ty, đặt mua bài liên kết và SEO trên các kênh Social của công ty: Facebook Fanpage, Youtube Channel...

Giám sát và báo cáo hiệu quả SEO, đề xuất và triển khai các biện pháp cần thiết để cải thiện kết quả.

Đảm bảo tuân thủ các quy định và chính sách của các công cụ tìm kiếm.

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực SEO và hiểu rõ về các phương pháp tối ưu hóa công cụ tìm kiếm.

Hiểu biết sâu về các yếu tố ảnh hưởng đến thứ hạng trang web, bao gồm từ khóa, content, backlink, technical SEO...

Kỹ năng phân tích và đánh giá hiệu quả của chiến dịch SEO, có khả năng đề xuất và triển khai các biện pháp cải tiến.

Am hiểu tâm lý, hành vi người dùng.

Có hiểu biết về HTML và CSS để triển khai SEO trên nhiều nền tảng khác nhau.

Tổng thu nhập: 10 - 12 Triệu + Thưởng theo chiến dịch/ kết quả hoạt động kinh doanh

Ghi nhận cống hiến, mức thưởng thành tích, thưởng tháng lương 13, thưởng theo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty hấp dẫn.

Công ty trang bị các phương tiện làm việc hiện đại.

Chế độ nghỉ phép năm, nghỉ mát, BHXH và bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Môi trường năng động, trẻ trung, đồng nghiệp thân thiện, cởi mở, thẳng thắn. Được tham gia các khóa đào tạo, có nhiều cơ hội học hỏi và phát triển bản thân

