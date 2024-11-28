Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty TNHH Thương mại Hiếu Food làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4 Lotte Tây Hồ, Võ Chí Công, Hà Nội, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Chụp hình, quay hình ảnh của Nhà hàng, dựng clip của Nhà hàng

Có khả năng tư duy sáng tạo, phân tích nội dung thiết kế.

Tạo mẫu thiết kế, ý tưởng, lên mẫu, phát triển ý tưởng thiết kế.

Các công việc khác khi được giao.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có Laptop cá nhân.

Đảm bảo hoàn thành công việc đúng thời gian và tinh thần trách với công việc.

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm ở mạng nhà hàng.

Ưu tiên ứng viên có bằng thiết kế đồ hoạ và có kinh nghiệm từ 1 năm.

Thành thạo các phần mềm thiết kế như: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator...

Có khả năng chụp hình, quay film và dựng video.

Tại Công ty TNHH Thương mại Hiếu Food Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8.000.000 – 10.000.000 đồng/tháng (Trong thời gian thử việc 60 ngày, mức lương thử việc là 85% lương chính thức).

Hỗ trợ suất ăn trưa tại Nhà hàng.

Hỗ trợ vé gửi xe tại Lotte Mall.

Sinh nhật, Hiếu hỉ, Liên hoan tháng tại Nhà hàng, Thưởng lễ, Tết.

Môi trường làm việc trẻ trung, vui vẻ.

Được đóng BHXH đầy đủ sau khi hoàn thành thời gian thử việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại Hiếu Food

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.