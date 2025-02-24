Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH SHENYING AMENITIES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 10 – trên 20 triệu/tháng (theo năng lực, KPIs và thưởng doanh số). • Môi trường quốc tế chuyên nghiệp, đồng đội năng động. • Đào tạo chuyên sâu, phát triển kỹ năng & thăng tiến. • Thưởng lễ, tết, thưởng KPI, thưởng dự án., Quận 9

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

SALE QUỐC TẾ

• Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng quốc tế từ hệ thống data có sẵn.

• Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng quốc tế qua email, điện thoại, chat trực tuyến.

• Tư vấn và cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm, dịch vụ.

• Hỗ trợ khách hàng trong quá trình đặt hàng, thanh toán và giải quyết vấn đề phát sinh.

• Xây dựng và duy trì mối quan hệ bền vững với khách hàng.

• Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo chất lượng dịch vụ.

SALE NỘI ĐỊA

• Tìm kiếm, chăm sóc khách hàng là các khách sạn, resort trong nước.

• Chủ động gửi thư mời, tư vấn sản phẩm.

• Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu, đặt hàng, thanh toán.

• Xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

SALE QUỐC TẾ

• Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học các ngành Ngoại thương, Quản trị kinh doanh, Kinh tế,...

• Tiếng Anh giao tiếp tốt, ưu tiên biết thêm ngôn ngữ khác (Tây Ban Nha, Trung, Pháp, v.v.).

• Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, xử lý tình huống nhanh nhẹn.

• Thành thạo tin học văn phòng.

• Kinh nghiệm trong chăm sóc khách hàng quốc tế là lợi thế

SALE NỘI ĐỊA

• Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành Du lịch khách sạn, Quản trị kinh doanh, Marketing, Thương mại, ...

• Kinh nghiệm kinh doanh B2B/ chăm sóc khách hàng là lợi thế.

• Kỹ năng giao tiếp tốt, năng động, chủ động trong công việc.

• Thành thạo tin học văn phòng, Cavas

• Có kinh nghiệm Sales thị trường đặc biệt ngành khách sạn là 1 lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH SHENYING AMENITIES Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 20 triệu VND

Lương cứng: Từ 10 triệu VND trở lên

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SHENYING AMENITIES

