Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH SHENYING AMENITIES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH SHENYING AMENITIES
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Nhân viên Tư vấn

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY TNHH SHENYING AMENITIES

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 10 – trên 20 triệu/tháng (theo năng lực, KPIs và thưởng doanh số). • Môi trường quốc tế chuyên nghiệp, đồng đội năng động. • Đào tạo chuyên sâu, phát triển kỹ năng & thăng tiến. • Thưởng lễ, tết, thưởng KPI, thưởng dự án., Quận 9

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

SALE QUỐC TẾ
• Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng quốc tế từ hệ thống data có sẵn.
• Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng quốc tế qua email, điện thoại, chat trực tuyến.
• Tư vấn và cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm, dịch vụ.
• Hỗ trợ khách hàng trong quá trình đặt hàng, thanh toán và giải quyết vấn đề phát sinh.
• Xây dựng và duy trì mối quan hệ bền vững với khách hàng.
• Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo chất lượng dịch vụ.
SALE NỘI ĐỊA
• Tìm kiếm, chăm sóc khách hàng là các khách sạn, resort trong nước.
• Chủ động gửi thư mời, tư vấn sản phẩm.
• Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu, đặt hàng, thanh toán.
• Xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

SALE QUỐC TẾ
• Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học các ngành Ngoại thương, Quản trị kinh doanh, Kinh tế,...
• Tiếng Anh giao tiếp tốt, ưu tiên biết thêm ngôn ngữ khác (Tây Ban Nha, Trung, Pháp, v.v.).
• Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, xử lý tình huống nhanh nhẹn.
• Thành thạo tin học văn phòng.
• Kinh nghiệm trong chăm sóc khách hàng quốc tế là lợi thế
SALE NỘI ĐỊA
• Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành Du lịch khách sạn, Quản trị kinh doanh, Marketing, Thương mại, ...
• Kinh nghiệm kinh doanh B2B/ chăm sóc khách hàng là lợi thế.
• Kỹ năng giao tiếp tốt, năng động, chủ động trong công việc.
• Thành thạo tin học văn phòng, Cavas
• Có kinh nghiệm Sales thị trường đặc biệt ngành khách sạn là 1 lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH SHENYING AMENITIES Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 20 triệu VND
Lương cứng: Từ 10 triệu VND trở lên
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SHENYING AMENITIES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SHENYING AMENITIES

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 8N1 Mega Ruby Residence, Đường Võ Chí Công, Phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

