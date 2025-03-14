Tuyển Nhân viên Tư vấn Tập Đoàn Giáo Dục Đại Trường Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Khối trường công lập:

- Gửi các tài liệu cho giáo viên, khách hàng theo list PM chuẩn bị sẵn.

- Tổng hợp tài liệu chuyên môn và gửi đến nhóm giáo viên theo danh sách hoặc nhóm Zalo

- Chỉnh sửa và chuẩn bị tài liệu theo yêu cầu hợp lý khách hàng

- Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Eduhome và các phần mềm kèm theo bộ sách

- Hỗ trợ gv qua online các vấn đề liên quan đến phần mềm, khai thác tài liệu trên các nhóm zalo

- Visit trường trong trường hợp cần thiết

- Gọi điện theo data giáo viên có sẵn để kết nối và tìm hiểu nhu cầu giáo viên hoặc tình hình sử dụng tài liệu

Khối trường tư thục và các đơn vị trung tâm anh ngữ khác:

- Phụ trách chăm sóc duy trì mối quan hệ với khách hàng đang có,và mở rộng khối khách hàng PLS, K12

- Chỉnh sửa các tài liệu như phân phối chương trình, parents’ guide cho phù hợp với nhu cầu từng khách hàng.

- Gửi tài liệu mềm (phần mềm và các tài liệu liên quan) sau khi khách hàng đã thanh toán.

- Gửi thư cho khách hàng khi có các sản phẩm mới.

Quản lý tài liệu: