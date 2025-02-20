Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ PHÚC AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tổng kết, quý, năm, teambuilding của Công Ty, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Duy trì, tư vấn, hỗ trợ khách hàng của công ty.

- Tìm kiếm và liên hệ khách hàng mới.

- Giải quyết thắc mắc, khiếu nại của khách hàng liên quan đến công việc kinh doanh

- Học kiến thức về lĩnh vực visa, giấy phép lao động,....

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên

- Giới tính: Nữ

- Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

- Ưu tiên có kinh nghiệm Visa, du lịch, booking vé máy bay, nhà hàng khách sạn

- Có khả năng giao tiếp và sử dụng Tiếng Trung or Tiếng Anh 4 kỹ năng nghe - nói - đọc - viết (yêu cầu bắt buộc)

- Nhanh nhẹn, hoạt bát, hòa đồng, thật thà, chăm chỉ có tinh thần cầu tiến,

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ PHÚC AN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 30 triệu VND

Lương cứng: Từ 8 triệu VND trở lên

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ PHÚC AN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin