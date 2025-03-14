Tuyển Nhân viên vận hành Chi Nhánh Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin Tập Đoàn Bảo Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trung tâm CNTT Tập đoàn Bảo Việt số 71 Ngô Sĩ Liên, Đống Đa, Hà Nội.

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành

- Trực theo ca (8h/ca trong nhóm trực 24/7) để giám sát, kiểm tra, checklist các dịch vụ công nghệ thông tin và một số hạng mục về hệ thống mạng, máy chủ, ứng dụng của Bảo Việt.

- Phối hợp với các cán bộ quản trị dịch vụ và cán bộ quản trị hệ thống sao lưu thực hiện kiểm thử khôi phục dữ liệu các dịch vụ Công nghệ thông tin.

- Thực hiện các công việc hỗ trợ vận hành quản trị khác của Ban để đáp ứng việc cung cấp dịch vụ hạ tầng công nghệ thông tin.

- Hỗ trợ triển khai, cài đặt các dịch vụ hạ tầng Công nghệ thông tin trong Trung tâm dữ liệu

1. Yêu cầu tối thiểu:

- Trình độ, chuyên môn: Tối thiểu Tốt nghiệp cao đẳng thuộc một trong các chuyên ngành sau: Khoa học máy tính, kỹ thuật phần mềm, hệ thống thông tin, công nghệ thông tin, tin học ứng dụng, toán tin ứng dụng, công nghệ điện tử, viễn thông, công nghệ kỹ thuật máy tính, kỹ thuật điện tử, viễn thông.

- Bằng cấp, chứng chỉ cần thiết: cao đẳng;

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu mức cơ bản;

- Yêu cầu về kinh nghiệm, kỹ năng: Có kinh nghiệm trực hoặc vận hành các hệ thống công nghệ thông tin.

Tại Chi Nhánh Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin Tập Đoàn Bảo Việt Thì Được Hưởng Những Gì

