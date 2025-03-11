Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty Cổ Phần Kết Cấu Thép ATAD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

MÔ TẢ CHỨC NĂNG:

• Tham mưu và đề xuất với Ban Lãnh đạo về công tác thiết lập và duy trì hệ thống các qui trình, hướng dẫn … để đảm bảo công tác quản lý và vận hành của Công ty

• Chuẩn bị và đánh giá lấy chứng nhận mới theo định hướng của Ban Tổng giám đốc

• Đánh giá định kỳ, ngẫu nhiên mức độ tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng

CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH:

• Rà soát và cải tiến các qui trình, sổ tay chất lượng theo phiên bản hiện hành cho các Hệ thống quản lý chất lượng ASME U S Stamp, AISC 207, AC 472, EN 1090-1,2; SCA AS 5131 (nếu có)

• Soạn thảo các thủ tục để kiểm tra và báo cáo các vấn đề chất lượng

• Theo dõi hiệu quả các biện pháp phòng ngừa của các phòng ban

• Đánh giá định kỳ, đánh gia ngẫu nhiên để kiểm tra mức độ tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng của các bộ phận

• Phối hợp với các phòng ban để thiết lập các qui trình, tài liệu để sẵn sàng phục vụ công tác đầu thầu dự án

• Hỗ trợ trong công tác chuẩn bị qui trình, hồ sơ để lấy các chứng nhận mới theo định hướng của Ban Tổng giám đốc

• Lên kế hoạch và chuẩn bị và thực hiện các đợt đánh giá định kỳ nội bộ và bên ngoài

• Soạn thảo, tổ chức đào tạo các nội dung cần thiết nhằm nâng cao kiến thức kỹ thuật để hỗ trợ công tác bán hàng, thiết kế, mua hàng, sản xuất, …