Tuyển Product Marketing CÔNG TY TNHH FUSE ONLINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. Campaign Execution and Optimization/ Triển khai và tối ưu hóa chiến dịch

• Execute and continuously optimize campaigns across owned marketing channels, including creating landing pages, push notifications, merchandising, newsletters, banners, and other placements across various platforms (in-app, Mobile Web, Website)./ Thực hiện và liên tục tối ưu hóa các chiến dịch trên các kênh tiếp thị, bao gồm tạo landing page, thông báo đẩy, bán hàng, bản tin, biểu ngữ và các vị trí khác trên nhiều nền tảng khác nhau (trong ứng dụng, Web trên di động, Trang web).

• Develop content direction and promotional briefs aligned with business objectives, adhering to the marketing calendar. Provide feedback and ensure quality control for campaign assets, including visuals, copy, and motion./ Phát triển định hướng nội dung và tóm tắt quảng cáo phù hợp với mục tiêu kinh doanh, bám sát lịch tiếp thị. Cung cấp phản hồi và đảm bảo kiểm soát chất lượng nội dung chiến dịch, bao gồm hình ảnh, bản sao và chuyển động.

• Understand App Activities products and business context, research competitors and market demand, and gain insights into customer behavior to optimize owned media marketing activities and enhance campaign attractiveness./ Hiểu rõ bối cảnh kinh doanh và sản phẩm Hoạt động ứng dụng, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh và nhu cầu thị trường, đồng thời hiểu rõ hơn về hành vi của khách hàng để tối ưu hóa các hoạt động tiếp thị truyền thông thuộc sở hữu và nâng cao sức hấp dẫn của chiến dịch.

• Manage promo mechanisms, including creating coupons, brainstorming discount schemes, testing coupons to prevent abuse, managing coupon quotas, and monitoring budget absorption./ Quản lý cơ chế khuyến mại, bao gồm tạo phiếu giảm giá, lên kế hoạch giảm giá, thử nghiệm phiếu giảm giá để ngăn chặn lạm dụng, quản lý hạn mức phiếu giảm giá và giám sát ngân sách.