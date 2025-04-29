Tuyển Product Marketing Công Ty TNHH Một Thành Viên Karcher làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

BẠN SẼ LÀM GÌ TRONG KHI BẠN WOW CÙNG CHÚNG TÔI?

MỤC TIÊU CÔNG VIỆC:

Quản lý và phát triển toàn diện mảng dịch vụ hậu mãi và kỹ thuật cho khách hàng doanh nghiệp (B2B), bao gồm bảo trì, sửa chữa, cung cấp phụ tùng và hỗ trợ kỹ thuật. Đảm bảo thiết bị vận hành hiệu quả, dịch vụ kịp thời – từ đó nâng cao trải nghiệm khách hàng và xây dựng mối quan hệ lâu dài.

Dẫn dắt hoạt động dịch vụ như một đơn vị tạo lợi nhuận (Profit Center), triển khai chiến lược dịch vụ nhằm giữ chân khách hàng, tăng doanh thu hậu mãi. Đồng thời tập trung chuẩn hóa quy trình, công cụ quản lý và phát triển đội ngũ kỹ thuật vững chuyên môn tại Việt Nam.

NHIỆM VỤ CHÍNH:

1. Quản lý vận hành dịch vụ kỹ thuật hậu mãi:

• Tổ chức và điều hành toàn bộ hoạt động kỹ thuật hậu mãi: bảo trì định kỳ, sửa chữa tại chỗ, bảo hành, tư vấn sử dụng thiết bị.

• Phát triển và triển khai các chương trình dịch vụ theo ngành (nhà máy, khách sạn, logistics, trung tâm thương mại…).

• Đảm bảo chất lượng dịch vụ và thời gian phản hồi theo đúng cam kết với khách hàng.