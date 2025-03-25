Tuyển Product Marketing Công Ty TNHH Daehan Motors làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Kiểm tra, giám sát và hướng dẫn việc thực hiện sản xuất đúng theo quy trình công nghệ ban hành.

- Giám sát và đề xuất điều chỉnh định mức vật tư, nhân công cho phù hợp với điều kiện sản xuất của nhà máy theo hướng tiết kiệm, giảm giá thành chi phí sản xuất.

- Kiểm soát và đảm bảo chất lượng của toàn bộ linh kiện, nguyên, nhiên vật liệu đầu vào của sản xuất.

- Kiểm soát và có phương án bảo đảm chất lượng của sản phẩm/bán sản phẩm trong quá trình sản xuất.

- Kiểm soát và có phương án bảo đảm chất lượng đầu ra của thành phẩm.

- Báo cáo về chất lượng sản phẩm, chịu trách nhiệm về chất lượng trước trưởng phòng QA DAEHAN MOTORS.

- Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất. Tiếp nhận và hướng dẫn kỹ thuật từ đối tác.

- Thiết lập và quản lý sự phù hợp của sản phẩm (C.O.P) cho toàn bộ quá trình sản xuất.

- Lưu hồ sơ kiểm tra chất lượng của 100% các sản phẩm được sản xuất tại nhà máy theo thời hạn quy định

- Chuẩn bị mẫu, tài liệu, bản vẽ của mô hình mới để thử nghiệm.

- Nắm rõ được quy trình công nghệ của từng sản phẩm để qua đó lập ra các quy trình kiểm tra một cách khoa học, hợp lý.

- Quản lý chính xác, đầy đủ các thông tin về sản phẩm , cập nhật và truy xuất nhanh chóng.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan trong nhà máy đảm bảo chất lượng sản phẩm cũng như tiến độ.

- Nắm rõ được chất lượng sản phẩm.

- Nắm rõ được các tiêu chuẩn về chất lượng của các chi tiết, tổng thành đưa vào sản xuất lắp ráp.