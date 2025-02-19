Tuyển Project Manager Orion Food Vina Co,. Ltd - Head Office làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Project Manager Orion Food Vina Co,. Ltd - Head Office làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Orion Food Vina Co,. Ltd - Head Office
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
Orion Food Vina Co,. Ltd - Head Office

Project Manager

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Project Manager Tại Orion Food Vina Co,. Ltd - Head Office

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 22, tòa nhà Pearl Plaza, 561A, Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương Thỏa thuận

* Nhiệm vụ chính :
+ Phụ trách dự án chuyên lĩnh vực cơ khí
+ Phụ trách cập nhật, chuẩn bị, triển khai, giám sát, hoàn thiện dự án về phần công việc thi công, lắp đặt, cải thiện hệ thống thiết bị máy móc sản xuất thực phẩm
1. Thiết kế dự án (70%)
- Thiết kế hệ thống thiết bị dây chuyền cho dự án mới
- Lập kế hoạch thi công và dự tính chi phí đầu tư
- Ứng dụng kỹ thuật mới phù hợp dây chuyền sản xuất
- Kiểm tra và báo cáo các thông số kỹ thuật máy móc thiết bị
- Thương lượng giá và làm Draft đề nghị đầu tư
- Tìm kiếm, lập kế hoạch về cải tạo, lắp mới thiết bị khi có dự án SKU mới
- Trao đổi thông tin với các bộ phận MKT - R&D - KT - SX
- Trao đổi về công nghệ với nhà thầu nước ngoài và trong nước
2. Cải tiến công đoạn (30%)
- Ứng dụng tự động hóa vào dây chuyền sản xuất
- Thiết kế 3D mô phỏng tự động hóa

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Orion Food Vina Co,. Ltd - Head Office Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Orion Food Vina Co,. Ltd - Head Office

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Orion Food Vina Co,. Ltd - Head Office

Orion Food Vina Co,. Ltd - Head Office

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 22th Floor, Pearl Plaza, 561A Dien Bien Phu St, Ward 25, Binh Thanh Dist, HCMC

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

