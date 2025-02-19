Tuyển Project Manager Orion Food Vina Co,. Ltd - Head Office làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

* Nhiệm vụ chính :

+ Phụ trách dự án chuyên lĩnh vực cơ khí

+ Phụ trách cập nhật, chuẩn bị, triển khai, giám sát, hoàn thiện dự án về phần công việc thi công, lắp đặt, cải thiện hệ thống thiết bị máy móc sản xuất thực phẩm

1. Thiết kế dự án (70%)

- Thiết kế hệ thống thiết bị dây chuyền cho dự án mới

- Lập kế hoạch thi công và dự tính chi phí đầu tư

- Ứng dụng kỹ thuật mới phù hợp dây chuyền sản xuất

- Kiểm tra và báo cáo các thông số kỹ thuật máy móc thiết bị

- Thương lượng giá và làm Draft đề nghị đầu tư

- Tìm kiếm, lập kế hoạch về cải tạo, lắp mới thiết bị khi có dự án SKU mới

- Trao đổi thông tin với các bộ phận MKT - R&D - KT - SX

- Trao đổi về công nghệ với nhà thầu nước ngoài và trong nước

2. Cải tiến công đoạn (30%)

- Ứng dụng tự động hóa vào dây chuyền sản xuất

- Thiết kế 3D mô phỏng tự động hóa