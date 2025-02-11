Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Golden Palace 99 Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

1. Chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của Phòng ISO, gồm:

- Phối hợp các phòng ban liên quan để xây dựng, duy trì và kiểm soát hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 và các tiêu chuẩn khác theo định hướng của tập đoàn

- Triển khai thực hiện các quy trình, thủ tục, quy định đã được phê duyệt và ban hành đến các phòng ban, bộ phận liên quan của tập đoàn

- Đảm bảo Kiểm soát việc tuân thủ các quy trình, thủ tục, quy định đã được triển khai.

- Đảm bảo việc lưu trữ toàn bộ hệ thống tài liệu.

Tham gia đối ứng các tài liệu checksheet, QSA, QPA... của khách hàng

- Thiết lập và thực hiện đánh giá các hoạt động chất lượng, 6S, 5S... định kỳ

- Cải tiến các hoạt động liên quan đến chất lượng

- Đại diện cho Tập đoàn làm việc với các tổ chức chứng nhận liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng.

- Hỗ trợ kiểm soát chất lượng hàng hóa đầu ra đầu vào và các công việc khác được giao.

2. Công tác quản lý Phòng:

Quản lý nhân sự, tổ chức công việc của Phòng nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của Phòng

Xây dựng kế hoạch mục tiêu, ngân sách hoạt động của Phòng. Thực hiện theo dõi, đánh giá mục tiêu, ngân sách và trình điều chỉnh phù hợp theo định kỳ và phát sinh.

Xây dựng, đào tạo đội ngũ nhân sự của Phòng.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

Tốt nghiệp các trường Cao đẳng, Đại học,....

- Có kinh nghiệm từ 2 năm vị trí tương đương.

- Nhanh nhẹn, trung thực, nhiệt tình

- Kỹ năng giao tiếp tốt, có trách nhiệm trong công việc, chịu được áp lực cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 20 - 30 triệu/tháng (Lương cứng + phụ cấp + Lương hiệu suất)

- Du lịch, Teambuilding hàng năm.

- Thưởng OKRs, thưởng cuối năm tối thiểu 1 tháng lương trở lên. Thưởng các ngày lễ tết (30/4, 1/5, tết dương lịch), các Chương trình 8/3, 20/10 cho chị em Phụ nữ, Tết thiếu nhi 1/6 và trung thu cho con em cán bộ nhân viên công ty.

- Các chế độ phép, nghỉ lễ, thêm giờ theo đúng quy định của Pháp luật.

- Đóng bảo BHXH, BHYT, BHTNLĐ, BHTN ngay sau thời gian thử việc được ký HĐLĐ chính thức, đúng theo quy định Pháp luật.

