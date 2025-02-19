Tuyển Sales Manager CÔNG TY CỔ PHẦN VHG SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1. Business Development - Phát triển kinh doanh:

• Triển khai bán hàng vào hệ thống đại lý máy ảnh hiện tại trên toàn quốc

• Tìm kiếm và khai thác thêm các đơn vị kinh doanh máy ảnh

• Tổ chức, đàm phán và phát triển kênh MT (TGDĐ, FPT, Cellphone S, Ecom Trading…)

• Phát triển kinh doanh trên sàn TMĐT (Shopee), tập trung xây dựng chương trình.chiến lược nhằm

thúc đẩy doanh số

• Xây dựng chiến lược tăng trưởng tập trung vào cả lợi ích tài chính và sự hài lòng của khách hàng.

• Xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng mới và khách hàng hiện tại.

2. Other task as requested by Manager/ Deputy Director.

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc vận hành/ Phó Tổng Giám đốc.