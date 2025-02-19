Tuyển Sales Manager CÔNG TY CỔ PHẦN VHG SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Manager Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VHG SOLUTIONS
- Hồ Chí Minh: Lầu 5, Tòa nhà Samco, 326 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang
Mô Tả Công Việc Sales Manager Với Mức Lương Thỏa thuận
A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
1. Business Development - Phát triển kinh doanh:
• Triển khai bán hàng vào hệ thống đại lý máy ảnh hiện tại trên toàn quốc
• Tìm kiếm và khai thác thêm các đơn vị kinh doanh máy ảnh
• Tổ chức, đàm phán và phát triển kênh MT (TGDĐ, FPT, Cellphone S, Ecom Trading…)
• Phát triển kinh doanh trên sàn TMĐT (Shopee), tập trung xây dựng chương trình.chiến lược nhằm
thúc đẩy doanh số
• Xây dựng chiến lược tăng trưởng tập trung vào cả lợi ích tài chính và sự hài lòng của khách hàng.
• Xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng mới và khách hàng hiện tại.
2. Other task as requested by Manager/ Deputy Director.
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc vận hành/ Phó Tổng Giám đốc.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tiếng Anh 4 kỹ năng thành thạo.
• Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm vị trí tương đương.
• Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, thiết kế hình ảnh, photoshop, canva.
