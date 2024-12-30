Tuyển Sales Marketing CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SETSAIL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

• Chủ động liên hệ với khách hàng để duy trì mối quan hệ, hiểu rõ nhu cầu và giải đáp thắc

mắc.

• Xây dựng và triển khai chiến lược tiếp cận khách hàng hiệu quả.

• Nghiên cứu thị trường, xác định khách hàng mục tiêu và xây dựng nguồn khách hàng tiềm

năng.

• Tư vấn các dịch vụ của công ty, đưa ra các gói dịch vụ phù hợp với nhu cầu khách hàng và

trình bày lợi ích.

• Làm việc chặt chẽ với các phòng ban liên quan để đảm bảo dự án triển khai đúng tiến độ,

đạt chất lượng và đáp ứng yêu cầu khách hàng.

• Cập nhật tiến độ dự án cho khách hàng, đưa ra các giải pháp phù hợp khi khách hàng gặp

vấn đề, đảm bảo sự hài lòng cao nhất.

• Xây dựng mối quan hệ dựa trên sự chuyên nghiệp, tận tâm, đảm bảo khách hàng an tâm

khi hợp tác, giải quyết thắc mắc, yêu cầu từ khách hàng và hỗ trợ trong suốt quá trình

triển khai dịch vụ.

• Theo dõi và báo cáo kết quả công việc, tiến độ dự án cho khách hàng.