Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH THỂ THAO NĂNG ĐỘNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 253 Âu Cơ, Quảng An, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Thiết kế đồ họa phục vụ cho sản xuất thời trang và các chiến dịch marketing, quảng cáo của công ty thời trang và thể thao. Bao gồm thiết kế mockup, banner, poster, infographic, landing page, và các ấn phẩm truyền thông khác.

Phối hợp với các bộ phận khác (marketing, truyền thông) để đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả của các thiết kế.

Thực hiện các chỉnh sửa và cập nhật thiết kế theo yêu cầu.

Đảm bảo chất lượng và tính thẩm mỹ của các thiết kế.

Nghiên cứu và cập nhật xu hướng thiết kế mới.

Quản lý và lưu trữ các file thiết kế.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm 1 năm trong lĩnh vực thiết kế đồ họa.

Thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa như Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign.

Có gu thẩm mỹ tốt, khả năng sáng tạo và nắm bắt xu hướng.

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Khả năng giao tiếp tốt.

Có hiểu biết về lĩnh vực thời trang và giải trí là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH THỂ THAO NĂNG ĐỘNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng.

Có cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỂ THAO NĂNG ĐỘNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.