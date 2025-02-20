Tuyển Thực tập sinh Marketing Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Levitrue Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Levitrue Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Levitrue Việt Nam

Thực tập sinh Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Levitrue Việt Nam

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Sunrise D, KĐT The Manor Central Park, Đ. Nguyễn Xiển , Đại Kim, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai chiến dịch quảng cáo Facebook Ads hiệu quả, phù hợp với mục tiêu kinh doanh của công ty.
Nghiên cứu và phân tích đối tượng khách hàng mục tiêu, xây dựng persona để tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo.
Thiết lập và quản lý các chiến dịch quảng cáo trên Facebook Ads, bao gồm: lựa chọn hình thức quảng cáo, đặt giá thầu, tối ưu hóa ngân sách.
Theo dõi, phân tích hiệu quả của chiến dịch quảng cáo, báo cáo kết quả và đề xuất các giải pháp tối ưu.
Sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu để đo lường hiệu quả của chiến dịch quảng cáo (Facebook Ads Manager, Google Analytics, ...).
Tối ưu hóa các chỉ số quan trọng của chiến dịch quảng cáo như: CTR, CPC, CPA, ROAS.
Cập nhật kiến thức và xu hướng mới nhất về Facebook Ads và marketing online.
Hỗ trợ các bộ phận khác trong việc xây dựng nội dung quảng cáo hấp dẫn và thu hút khách hàng.
Làm việc chặt chẽ với đội ngũ thiết kế và content để đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả của chiến dịch.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
Hiểu biết cơ bản về marketing online và Facebook Ads.
Có khả năng phân tích dữ liệu và báo cáo kết quả.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng giao tiếp tốt, chủ động và sáng tạo.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Có khả năng sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu như Google Analytics là một lợi thế.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Levitrue Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 7.000.000đ +1.000.000 Phụ cấp + Thưởng mốc doanh thu + %KPI + Thưởng khác (thưởng nóng, thưởng lễ tết,…)
Thưởng hiệu quả công việc, thưởng lễ tết theo quy định của công ty.
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp và thân thiện.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp rõ ràng.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật lao động.
Tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát hàng năm.
Được chăm sóc với dịch vụ cắt tóc, tạo kiểu tóc miễn phí hàng tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Levitrue Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Levitrue Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Levitrue Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số NV2.4 khu chức năng đô thị Tây Mỗ, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

