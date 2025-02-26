Tuyển Thực tập sinh HAPAS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu

Mức lương 4 - 5 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, Tòa Riversise Garden 349 Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 4 - 5 Triệu

Hỗ trợ triển khai, tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo TikTok Ads theo yêu cầu.

Nghiên cứu xu hướng, nội dung viral trên TikTok để đề xuất ý tưởng sáng tạo phù hợp với ngành hàng.

Hỗ trợ tạo, chỉnh sửa nội dung quảng cáo (hình ảnh, video, caption).

Phân tích số liệu, đánh giá hiệu suất quảng cáo và đề xuất phương án cải thiện.

Hỗ trợ quản lý ngân sách và báo cáo kết quả hàng ngày, hàng tuần.

Cập nhật kiến thức mới về TikTok Ads, thuật toán nền tảng và hành vi người dùng.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Những điều bạn cần có để đáp ứng vị trí này

Sinh viên năm 2 - năm 4

Học các trường đại học về kinh tế, kinh doanh (VD: NEU, FTU, TMU,...)

Chịu được áp lực công việc

Nghiêm túc, có tính kỷ luật, thái độ tích cực đối với công việc; Chủ động học hỏi

Những điều cần có để phù hợp với văn hoá HAPAS

Chúng mình sử dụng 100% công nghệ để nâng cao hiệu quả công việc, vì vậy bạn cần yêu công nghệ và luôn nhanh nhạy trong việc tối ưu các công cụ và quy trình làm việc.

Chúng mình trách nhiệm và hết mình với mục tiêu cá nhân cũng như mục tiêu công ty.

Chúng mình học hỏi không ngừng để nâng cao giá trị bản thân cũng như giá trị doanh nghiệp.

Tại HAPAS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cân bằng cuộc sống và công việc, tạo dựng môi trường làm việc thân thiện

Lương: 23.800 VNĐ/ H + Thưởng doanh số Ads

Làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6, cuối tuần chúng mình dành thời gian để tái tạo năng lượng.

Làm việc trong môi trường khuyến khích giao tiếp cởi mở và thẳng thắn. Chúng mình luôn khuyến khích mọi người "nói với nhau", không phải là "nói về nhau". HAPAS bài trừ các hành vi tiêu cực như bè phái, chia rẽ nội bộ, tạo ra một môi trường làm việc đoàn kết và tích cực.

Làm việc trong môi trường có nhiều hoạt động gắn kết để rèn luyện sức khoẻ và phát triển văn hoá học tập.

Du lịch công ty.

Đa dạng các hoạt động giúp gắn kết nội bộ.

Sử dụng thư viện công ty với đa dạng các đầu sách về kỹ năng chuyên môn, kỹ năng quản lý, kỹ năng sống...

Ghi nhận xứng đáng

Thành viên HAPAS có cơ hội nhận thưởng cổ phần ESOP hàng năm.

HAPAS

Voucher ghi nhận sự đóng góp với đồng nghiệp và công ty.

Thưởng ghi nhận thâm niên làm việc.

Cơ hội phát triển

Công ty thường xuyên có các cơ hội nghề nghiệp mới, ưu tiên và khuyến khích ứng viên nội bộ để phát triển kỹ năng và thăng tiến.

Thường xuyên tham gia các khoá đào tạo nội bộ đến từ các Trainer dày dặn kinh nghiệm trong ngành giúp phát triển các kỹ năng trong công việc.

Được đề xuất tài trợ các gói học tập để nâng cao năng lực chuyên môn.

Có hỗ trợ số liệu và dấu thực tập cho thực tập sinh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HAPAS VIỆT NAM

