Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN THIÊN TÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: DP 12, Dragon Parc 1, KDC Phú Long, Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Nhà Bè, Huyện Nhà Bè

- Hỗ trợ Công việc phòng kinh doanh:

+ Hỗ trợ soạn thảo và quản lý các văn bản hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh như làm báo giá, đơn đặt hàng, lên hợp đồng, công văn, thư mời...

+ Hỗ trợ lưu trữ, điều phối đặt hàng, giao hàng, bảo hành,...

+ Hỗ trợ cập nhật dữ liệu hoạt động của bộ phận kinh doanh để báo cáo kết quả lên ban lãnh đạo công ty.

- Thực hiện các nhiệm vụ và các hoạt động được giao.

- Là sinh viên năm cuối Cao đẳng/ Trung cấp trở lên nghành tự động hóa, cơ điện tử,...

- Có kinh nghiệm là lợi thế.

- Sử dụng được/ thành thạo vi tính văn phòng (Excel, Word, Outlook, ...),

- Thời gian làm việc: tuần ít nhất 3 ngày.

Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN THIÊN TÂN Thì Được Hưởng Những Gì

- Được trợ cấp chi phí đi lại.

- Được cân nhắc trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập (nếu đủ năng lực).

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp năng động, có cơ hội nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN THIÊN TÂN

