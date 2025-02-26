Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty TNHH Vật Tư KHKT Đông Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Thông tin sản phẩm:

+ Đối với trình thiết bị y tế:

Các thiết bị y tế thuộc nhóm hồi sức cấp cứu phòng mổ, giải phẫu bệnh, chăm sóc sơ sinh và chống nhiễm khuẩn.

Các hãng đại diện : Draeger, Slee, Okuman, Heyer, Inspital, Famed, Sumer

+ Đối với thiết bị khoa học kỹ thuật:

Các thiết bị hóa chất vật tư thiết bị sử dụng trong các phòng thí nghiệm : Dược phẩm- Thực phẩm, Môi trường, Nông nghiệp, Hình sự, Hải quan, Hóa dầu

Các hãng là đại diện : Buchi Esco Merck Sartorius

Công việc cơ bản:

Tìm hiểu tính năng ứng dụng và giá cả của các sản phẩm

Tìm kiếm, lập kế hoạch giới thiệu sản phẩm với các khách hàng, đưa ra các giải pháp, chào giá sản phẩm giải quyết các yêu cầu ứng dụng mà khách hang có nhu cầu.

Phối hợp với đại diện hãng và cán bộ kỹ thuật để triển khai hợp đồng cung cấp thiết bị, các dịch vụ sau bán hàng

Quyền lợi:

- Lương : thỏa thuận nhưng đảm bảo tương xứng với năng lực và quyết tâm trong công việc.

- Thưởng: lương tháng 13, thưởng kinh doanh theo kết quả công việc (bao gồm hiệu quả kinh doanh, nỗ lực marketing, khả năng duy trì và phát triển khách hàng), thưởng ngày lễ tết, được tham quan, du lịch,….