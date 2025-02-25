Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cơ hội học hỏi và làm việc với các kênh social lớn khác thuộc tập đoàn. - Thưởng theo KPIs, thưởng tết và phúc lợi theo cơ chế/quy định của công ty - Nghỉ lễ theo lịch quốc gia (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5,…). - Ưu đãi học phí lên tới 38% các khóa học tại IELTS LangGo. - Ưu đãi học phí lên tới 50% các khóa học tại BingGo Leaders - Gói chính sách đào tạo bên ngoài, miễn giảm học phí nâng cao năng lực. - Gói đào tạo phát triển năng lực tổng trị giá lên tới 100 triệu (Khóa đào tạo nội bộ tại Tr, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Trách nhiệm chính (70%):

Quản lý và vận hành đội ngũ Kinh doanh, quy mô từ 6-10 nhân sự

Chịu trách nhiệm về doanh số của đội nhóm theo mục tiêu kinh doanh

Khai thác và tìm kiếm khách hàng tiềm năng (Data ấm, lạnh) và xây dựng kịch bản nhằm tăng tỷ lệ chuyển đổi hợp đồng.

Giám sát, đảm bảo các chỉ số chính: tỷ lệ chuyển đổi, chỉ số tăng trưởng doanh thu theo tháng

Phối hợp liên kết với các trường đại học nhằm tạo độ phủ thương hiệu và tìm kiếm khách hàng tiềm năng

Các công việc liên quan (30%):

Tuyển dụng, sàng lọc và chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên cấp dưới.

Thực hiện các công tác khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: từ 23-30 tuổi.

Bằng cấp: Cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tại vị trí Trưởng nhóm Kinh doanh

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong Ngành Giáo dục, có thế mạnh về Telesale.

Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức vận hành đội nhóm tốt.

Kỹ năng đo lường và phân tích số liệu để xác định vấn đề và đề xuất giải pháp.

Học hỏi nhanh và có khả năng thích ứng tốt với thay đổi.

Sẵn sàng làm việc dưới áp lực, thích thử thách.

Tinh thần trách nhiệm cao và chủ động giải quyết vấn đề.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 25 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings

