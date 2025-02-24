Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Tập đoàn ROX (ROX Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Định hướng, lập kế hoạch tổ chức quản lý công tác của Phòng:

• Xác định mục tiêu, chiến lược và xây dựng kế hoạch tổng thể, ngắn hạn, dài hạn nhằm cụ thể hóa và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong công tác marketing, truyền thông, phát triển thương hiệu và các kênh truyền thông kỹ thuật số phù hợp với định hướng kinh doanh của nhãn hàng client;

• Kiểm soát quá trình tổ chức, triển khai kế hoạch trên cơ sở mục tiêu, tiến độ đã đề ra. Điều chỉnh kế hoạch (nếu cần) để xử lý kịp thời các vấn đề vướng mắc, phát sinh;

• Phối hợp với các Phòng/Ban chuyên môn trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh cho các dự án hoặc đề xuất ý tưởng, concept cho việc phát triển các sản phẩm mới của các dự án.

2. Quản lý Ngân sách hoạt động

• Xây dựng Ngân sách hoạt động của Phòng theo định kỳ hàng năm/quý;

• Đánh giá, kiểm soát và phê duyệt các kế hoạch ngân sách dự án phù hợp với từng dự án/chiến dịch marketing và phù hợp với kế hoạch Ngân sách tổng thể của Phòng Marcom Bất động sản;

• Cập nhật và điều chỉnh ngân sách phù hợp với từng thời kỳ và mục tiêu kinh doanh.

3. Quản lý, tổ chức thực hiện và kiểm soát, phê duyệt các hoạt động marketing

• Quản lý, tổ chức triển khai các chiến dịch Marketing theo các dự án, đảm bảo yêu cầu về chất lượng, tiến độ và phù hợp với định hướng kinh doanh;

• Tổ chức kiểm soát chặt chẽ và nghiên cứu, đánh giá, đo lường hiệu quả việc thực hiện các kế hoạch đã phê duyệt để chỉ đạo các biện pháp hỗ trợ, thúc đẩy và xử lý các vướng mắc để hoàn thành được các kế hoạch đã đặt ra;